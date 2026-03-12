"Milionerzy". Księgowa z Warszawy usłyszy pytanie za milion. Znamy jego treść

"Milionerzy" cieszą się popularnością od lat. Widzowie już od poprzedniej edycji mogą oglądać program w Polsacie. Niezmiennie prowadzącym teleturniej jest Hubert Urbański, który od początku jest twarzą show. Od 16 lutego możemy oglądać nowy sezon "Milionerów", a kolejni uczestnicy walczą o główną nagrodę. Wiemy, że 12 marca padnie pytano o milion, które dotyczyć będzie punktu geometrycznego.

REKLAMA

Zobacz wideo Urbański odsłania kulisy nowych "Milionerów". Będzie trudniej?

"Milionerzy". Oto pytanie za okrągły milion złotych. Chodzi o geometrię

Elżbieta Marszalec, księgowa z Warszawy, rozpoczęła grę 11 marca i wygrała 15 tys. zł. Będzie ją kontynuować w kolejnym odcinku i wiadomo, że poradzi sobie świetnie. Odpowie na kolejne pięć pytań, które dotyczyć będą: książek, mody, sztuki, polskiego transatlantyku oraz filmu z udziałem Joanny Kulig i Tomasza Kota. W końcu padnie pytanie, na które czekają wszyscy widzowie.

"Ile wymiarów ma geometryczny punkt?" - padnie z ust Huberta Urbańskiego. Czy księgowa ze stolicy zaryzykuje, czy zdecyduje się na zgarnięcie 500 tys. zł? Wszystko wyjaśni się w odcinku, który zostanie wyemitowany 12 marca o godzinie 19:55.

"Milionerzy". Usłyszał pytanie za ćwierć miliona. Ryzyko jednak się nie opłaciło

W 67. odcinku "Milionerów", który wyemitowano 11 marca, grę o milion rozpoczął pan Rafał Stronk z Pruszkowa. Problemem okazało się pytanie za 75 tysięcy złotych. Uczestnik skorzystał z dwóch kół ratunkowych i udało mu się przejść dalej. Pytanie za 125 tys. zł brzmiało: "Oryginalny tekst pieśni legionowej Józefa Wybickiego, która stała się polskim hymnem, rozpoczyna się od słów: A. Jeszcze Polska nie zginęła B. Jeszcze Polska nie upadła C. Jeszcze Polska nie umarła D. Jeszcze Polska nie przepadła". Pan Rafał się nie wahał i wskazał odpowiedź C., która okazała się być poprawną.

Przyszedł czas na pytania za 250 tys. zł. "Frywolitka to rodzaj: A. lekkiej karety B. techniki koronczarskiej C. jedwabnej koszulki D. gry karcianej". Uczestnik postanowił zaryzykować i postawił na odpowiedź A., która okazała się być niepoprawną. Prawidłowa była odpowiedź B. Pan Rafał wygrał gwarantowane 50 tys. zł.