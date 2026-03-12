Dominika Serowska wystąpiła w najnowszej edycji programu "Królowa przetrwania". Decyzją koleżanek z dżungli odpadła z formatu jako pierwsza. - Te osoby, które zagłosowały na Dominikę, naprawdę źle wybrały, bo może nie jest taka sprawna, ale jest wspaniałym człowiekiem - komentowała rozemocjonowana Pajączkowska w odcinku, który został wyemitowany 11 marca. Uczestniczki argumentowały swoją decyzję tym, że Serowska nie była w stanie wykonać wszystkich zadań w formacie. Dzień po eliminacji ukochana Hakiela wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN".

"Dzień dobry TVN". Dominika Serowska o przygodzie w dżungli. Tak zareagowała na decyzję koleżanek

Podczas wizyty w śniadaniówce Dominka Serowska wyjawiła widzom, dlaczego zdecydowała się na udział w formacie "Królowa przetrwania". - Oczywiście liczyłam na przygodę życia, bo w innych realiach nie znalazłabym się w dżungli, nie spałabym pod gołym niebem, ale też na pewno chciałam się po prostu pokazać, ale nie w roli sportowca czy lidera, tylko chciałam się pokazać po prostu jako człowiek - powiedziała w "Dzień dobry TVN".

Serowska wspomniała także o emocjach związanych z odpadnięciem z programu. Jak zareagowała na fakt, że koleżanki wyeliminowały ją z dalszej gry? - Przyznam szczerze, że byłam troszeczkę zaskoczona taką decyzją dziewczyn, ale z drugiej strony myślę, że też odeszłam w takim dobrym duchu, bez jakichś takich większych właśnie spin i dram, więc dla mnie to jest ok - powiedziała w formacie.

"Dzień dobry TVN". Dominika Serowska nie wykonała zadania. "Uznałam, że skorzystam z tego..."

Dominika Serowska nie wykonała wszystkich zadań w programie. Warto podkreślić, że celebrytka wzięła udział w "Królowej przetrwania" osiem miesięcy po cesarskim cięciu, co miało ogromny wpływ na jej decyzje. - Ja uznałam, że skorzystam z tego swojego świętego prawa do słowa "nie" i uznałam, że moje zdrowie jest jednak dla mnie tutaj ważniejsze. I być może koleżanki, nie wiedziałam, czy to zrozumieją, nie wiedziałam też, jak to zostanie przyjęte i że może będę pięć minut krócej przed kamerą, ale stwierdziłam, że nie podejmę się tego - wyjawiła w śniadaniówce.