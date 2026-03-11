"Królowa przetrwania" powróciła z trzecim sezonem. Nie tylko przeszła na antenę główną, ale również zdobyła nową prowadzącą, Małgorzatą Rozenek-Majdan. Gospodyni programu obserwowała przez cały sezon zmagania uczestniczek, ich wyznania oraz konflikty, które były odczuwalne już w pierwszym odcinku. Co mogliśmy zobaczyć 11 marca?

"Królowa przetrwania" odc. 2. Przejmująca prawda o Rutkowski

Drugi odcinek formatu rozpoczął się od omówienia przeszkód, z którymi miała do czynienia prawie każda z uczestniczek. Pojawiło się następnie szczere wyznanie Mai Rutkowski, która została zapytana o związek z Krzysztofem. Wspomniała o pięciu milionach długu Krzysztofa, z którym borykał się na początku relacji z Mają. Dodała, że nigdy nie była z nim dla pieniędzy. Nie zabrakło przy tym miłosnych zwierzeń Dominiki Tajner i Karoliny Pajączkowskiej.

Dziennikarka zapytała się Rutkowski o kolejne dziecko z Krzysztofem. Przypomnijmy, że para doczekała się Krzysztofa Juniora. Rutkowski wyznała w programie, że planowała rodzeństwo dla syna. - Dlatego ważyłam 100 kilogramów. Hormonalnie się leczyłam - zdradziła Rutkowski. - Pytali czy jesteś w ciąży, a ty chciałabyś w ciąży i nie mogłaś - powiedziała Pajączkowska i pośpieszyła z pocieszeniem dla uczestniczki, u której nie zabrakło łez.