Sensacja w "Tańcu z gwiazdami". Do jury dołącza znana gwiazda

1 marca wystartowała nowa edycja "Tańca z gwiazdami". W pierwszym odcinku nikt nie pożegnał się z programem. Tydzień później swoją przygodę z show zakończyła Małgorzata Potocka. Jak zapowiada produkcja, 15 marca na widzów czeka niespodzianka. W jury zasiądzie niekwestionowanie jedna z najbardziej cenionych polskich artystek. Zastąpi innego jurora? Wszystko jest już jasne.

Produkcja "Tańca z gwiazdami" dba o to, by dostarczyć widzom rozrywki. Występy gwiazd zaskakują i poruszają. Wielu zwraca również uwagę na wskazówki ze strony jury. Już wiadomo, że w kolejnym odcinku tanecznego show uczestników oceniać będzie Kayah. "To będzie wyjątkowy wieczór z największymi przebojami Kayah. Trzeci odcinek TZG będzie w całości poświęcony utworom wokalistki, a sama Kayah zasiądzie w jury" - zapowiedziano w poście na Instagramie programu. Internauci zaczęli spekulować, że piosenkarka zastąpi jednego z jurorów. Podejrzewali, że wejdzie na miejsce Ewy Kasprzyk. Produkcja szybko rozwiała wątpliwości. "Będzie komplet jurorów. Z Kayah w sumie pięcioro" - przekazano w odpowiedzi na jeden z komentarzy.

W drugim odcinku 18. edycji "Tańca z gwiazdami" Natsu i Wojciech Kucina zaprezentowali na parkiecie tango. Ich taneczne popisy nie spodobały się jednak jurorom - szczególnie Iwonie Pavlović. - Trochę mnie zatkało. Ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś poprawnie ustawionej sylwetki, ani nie miałaś kontaktu z Wojciechem. Ja widzę, że ledwo co idziesz, a przecież chodzisz pięknie - stwierdziła z niezadowoleniem Czarna Mamba. Natsu i Kucina otrzymali od niej zaledwie dwa punkty. - Jesteście piękni. Na początku było dużo stresu, w środku zaczęłaś się bardziej odważać, a pod koniec znowu się posypało - mówił Tomasz Wygoda. Ostatecznie ocenił tango tej pary na pięć punktów. Rafał Maserak i Ewa Kasprzyk przyznali duetowi po sześć punktów. To przełożyło się na zaledwie 19 punktów.