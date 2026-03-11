"Milionerzy". Pytanie za ćwierć miliona pokonało uczestnika. Ryzyko się nie opłaciło

Program "Milionerzy" cieszy się ogromną popularnością. W 66. odcinku w formacie wystąpił Krzysztof Kusiak z Grąblina. Uczestnik doskonale radził sobie z zagadnieniami. Usłyszał pytanie za 250 tysięcy złotych o seriale animowane, które były popularne w PRL-u. Uczestnik nie znał odpowiedzi, dlatego zrezygnował z dalszej gry. Opuścił studio z nagrodą gwarantowaną o wartości 125 tysięcy złotych, a walkę o milion rozpoczął pan Rafał Stronk z Pruszkowa. 11 marca wyemitowano 67. odcinek, w którym uczestnik usłyszał ciekawe pytania.

"Milionerzy". Rafał usłyszał pytanie o hymn Polski. Tak odpowiedział

Uczestnik Rafał doskonale radził sobie z zagadnieniami. Sporą trudność sprawiło mu jednak pytanie za 75 tysięcy złotych o miasto Mombasa. Uczestnik skorzystał z dwóch kół ratunkowych i przeszedł do dalszej gry. Później przyszedł czas na pytanie za 125 tysięcy złotych, które brzmiało: "Oryginalny tekst pieśni legionowej Józefa Wybickiego, która stała się polskim hymnem, rozpoczyna się od słów: A. Jeszcze Polska nie zginęła B. Jeszcze Polska nie upadła C. Jeszcze Polska nie umarła D. Jeszcze Polska nie przepadła". Uczestnik bez zawahania zaznaczył odpowiedź C., która była poprawna.

W dalszej części gry pan Rafał usłyszał pytanie za ćwierć miliona złotych: "Frywolitka to rodzaj: A. lekkiej karety B. techniki koronczarskiej C. jedwabnej koszulki D. gry karcianej". Uczestnik zaryzykował i zaznaczył odpowiedź A., która nie była poprawna. Wyszedł ze studia z nagrodą w wysokości 50 tysięcy złotych.

"Milionerzy". Osiągnął sukces w programie. Oto jego sekret

W listopadzie 2025 roku Bartosz Radziejewski zdobył główną nagrodę w "Milionerach". Niedługo później wystąpił w "halo tu polsat" i opowiedział, jak zmieniło się jego życie po udziale w show. - Wszystkie marzenia nagle mogą się ziścić. Zaczynamy myśleć o własnym domu - albo budowie, albo zakupie, albo odbudowie - wyjawił i wspomniał o tym, jak przygotowywał się do programu. - Wymiar merytoryczny, wiedzowy - do tego człowiek przygotowuje się całe życie. Z drugiej strony jest kilka obszarów, które należy powtarzać, np. podczas jazdy autem albo spaceru: jakie są waluty na świecie, jakie języki w konkretnych krajach, jakie są pierwiastki, wszystkie gazy szlachetne albo półmetale - opowiadał.