Klaudia El Dursi poinformowała 9 marca, iż odchodzi z "Hotelu Paradise". Wszystko przez fakt, że zaproponowano jej nową posadę w "Top Model". "Przede mną nowe wyzwanie - dołączam do ekipy "Top Model" jako nowa prowadząca. Trzymajcie kciuki!" - przekazała w mediach społecznościowych celebrytka. Teraz głos w tej sprawie zabrała Joanna Krupa.

Klaudia El Dursi nową gwiazdą "Top Model". "Fajne wsparcie dla uczestników"

Przypomnijmy, że El Dursi zastąpi tym samym Michała Piróga, który pod koniec poinformował, że odchodzi z "Top Model" oraz kończy wieloletnią współpracę z TVN. Joanna Krupa nie kryła wtedy smutku. Więcej przeczytacie w artykule: "Krupa w poruszających słowach o odejściu Piróga z TVN. 'Myślałam, że się dogadają'". Teraz wiadomo już, jak ocenia wybór El Dursi na zastępstwo. - Myślę, że El Dursi da sobie radę, bo prowadziła "Hotel Paradise" i jest osobą, o którą bardzo walczyłam, gdy była w programie. Nieraz zmiany są fajne. Zobaczymy, jak widzowie będą na to reagować, ale zawsze ją wspierałam, odkąd była u nas jako uczestniczka na castingu. Sama pokazała, że w takim programie można osiągnąć duży sukces, jak się chce - skomentowała modelka w rozmowie z Plejadą.

Krupa podkreśla, że sądzi, iż dobrze będzie im się współpracowało, ponieważ zna się dobrze z Klaudią. Jej zdaniem El Dursi sprawdzi się w nowej roli, gdyż sama była przed laty uczestniczką show. - Będzie fajnym wsparciem dla uczestników, bo ona też kiedyś nim była. Przechodziła przez to, co oni. Może zrozumieć ich emocje i różne inne rzeczy. To łatwo się łączy i będzie to dla niej bardzo łatwa praca - podsumowała gwiazda.

Tak Klaudia El Dursi dowiedziała się o propozycji pracy. "Wiedziałam, że albo coś przeskrobałam..."

Więcej na temat otrzymania propozycji pracy w "Top Model" El Dursi opowiedziała w "Dzień dobry TVN" 10 marca. Jak się okazało, prezenterka początkowo obawiała się rozmowy z szefową. - Przyjechałam do Tajlandii, żeby kręcić nowy sezon "Hotelu Paradise". (...). Nagle dostałam telefon z Polski. Najpierw dostałam taką informację, że Lidka Kazen chce się ze mną spotkać na Zoomie. Więc wiedziałam, że albo coś przeskrobałam, albo coś się stało - wyznała Klaudia. Gdy ostatecznie dowiedziała się o co jednak chodzi, nie kryła szczęścia. - To jest chyba najpiękniejsza ścieżka rozwoju, jaką mogę sobie wymarzyć. Za to jestem bardzo wdzięczna i bardzo mi to schlebia - dodała celebrytka.