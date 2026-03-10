Klaudia El Dursi 9 marca oficjalnie ogłosiła radosne wieści. Zdradziła obserwatorom na Instagramie, że objęła rolę nowej prowadzącej programu "Top Model". Prezenterka musiała z tego powodu pożegnać się z "Hotelem Paradise". Dzień później połączyła się ze studiem "Dzień dobry TVN", gdzie zdradziła nieco więcej szczegółów.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o narodzinach córki. Jej syn chce wyjechać z Polski

Klaudia El Dursi została prowadzącą "Top Model". W taki sposób usłyszała radosne wieści

Klaudia El Dursi w rozmowie z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" podzieliła się zabawną historią. Wyznała, w jaki sposób dostała propozycję nowego stanowiska. Na początku przestraszyło się, że dyrektorka programowa TVN-u ma dla niej złe wieści. - Przyjechałam do Tajlandii, żeby kręcić nowy sezon "Hotelu Paradise". (...). Nagle dostałam telefon z Polski. Najpierw dostałam taką informację, że Lidka Kazen chce się ze mną spotkać na Zoomie. Więc wiedziałam, że albo coś przeskrobałam, albo coś się stało. (...) Jednak okazało się, że dostałam taką cudowną propozycję. Trudno było nie skorzystać - powiedziała El Dursi.

Prezenterka nie ukrywała, że bardzo się cieszy. - To jest chyba najpiękniejsza ścieżka rozwoju, jaką mogę sobie wymarzyć. Za to jestem bardzo wdzięczna i bardzo mi to schlebia. (...) Tym samym muszę spakować mandżur tajlandzki i wrócić do Polski, stawić czoła nowemu wyzwaniu - wyznała Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi prowadzącą "Top Model". Tak ogłosiła te wieści

Informacja o tym, że Klaudia El Dursi zostanie prowadzącą "Top Model" nadeszła wieczorem 9 marca. Prezenterka postanowiła ją ujawnić za pomocą mediów społecznościowych. Na jej profilu pojawiły się wymowny wpis. "Czas na nowy rozdział... Po sześciu latach żegnam się z 'Hotelem Paradise'. To był piękny czas, pełen niezapomnianych przygód, rozwoju i cudownych ludzi. W życiu zawodowym przychodzi jednak moment, kiedy trzeba zrobić krok naprzód. Przede mną nowe wyzwanie - dołączam do ekipy 'Top Model' jako nowa prowadząca. Trzymajcie kciuki!" - można przeczytać w jej najnowszym poście. Cieszycie się?