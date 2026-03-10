W poniedziałek, 9 marca, w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Orłów. To prestiżowe wydarzenie przyciągnęło tłumy gwiazd, wśród których można było również Leszka Lichotę, któremu towarzyszyła nowa partnerka, Katarzyna Baran. Uwagę zwracała jej stylizacja. W przeciwieństwie do wielu gwiazd na czerwonym dywanie nie postawiła na elegancką suknię.

Tak wyglądała partnerka Leszka Lichoty na gali Orłów. Przyciągała spojrzenia

Podczas gali Orłów na czerwonym dywanie zdecydowanie dominowały długie i eleganckie suknie. Katarzyna Baran, partnerka Leszka Lichoty, wybrała zupełnie inny look. Na ściance zaprezentowała się w srebrnym, błyszczącym garniturze. Jej zestaw składał się z oversize'owej marynarki i spodni o lekko rozszerzanym i rozciętym dole. Garnitur został przepleciony błyszczącą nitką, dzięki czemu odbijał błysk fleszy.

Katarzyna Baran zrezygnowała z dodatków. Nie pozowała z żadną torebką, uwagi nie zwracała też żadna biżuteria. Dopełnieniem jej looku były natomiast również błyszczące czółenka oraz okulary aviatory. Partnerka aktorka zdecydowała się też rozpuścić włosy. Wygląda na to, że doskonale zdawała sobie sprawę, że taki garnitur nie potrzebuje już żadnej oprawy i sam "robi robotę".

Tymczasem Leszek Lichota postawił na czarny total look. Czarne było dosłownie wszystko w jego stylizacji - miał czarną marynarkę, czarną koszulę, czarny krawat, spodnie oraz oczywiście czarne buty.

Leszek Lichota przerwał milczenie. To powiedział o swojej partnerce

Przypomnijmy, że Leszek Lichota był wcześniej związany z Iloną Wrońską przez 20 lat. Para doczekała się dwójki dzieci - córki Nataszy i syna Kajetana. W październiku 2025 Leszek Lichota i Ilona Wrońska ogłosili, że nie są już razem, a 4 grudnia 2025 aktor pojawił się na salonach z nową partnerką, którą okazała się Katarzyna Baran - znana stylistka i kostiumografka, którą widzowie mogli znać m.in. ze "Związków z modą" w TVN Style.

Kilka dni później Lichota pojawił się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie podzielił się refleksją na temat miłości. - Każdy chyba potrzebuje (szczęścia i wsparcia od bliskich - przyp. red.) i o to szczęście trzeba dbać i je kreować - stwierdził. Wyznał dalej, że szczegóły dotyczące relacji z Baran zachowa jednak dla siebie. - Nie bardzo mam potrzebę komentowania mojego życia prywatnego na forum. Powiem tylko, że jest to dowód na to, że życie bywa zaskakujące i nieprzewidywalne również dla nas - skomentował Lichota.