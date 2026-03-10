Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podczas 17. edycji "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali się na parkiecie. W tanecznym show występowali z numerem siedem. Ta cyfra zapisała się w ich sercach i razem zdecydowali się na autorski spektakl muzyczno-taneczny. Sztuka, jak zapowiadali, opowiada o wolności w miłości, relacjach i zaczynaniu od nowa. 9 marca w warszawskim teatrze Garnizon Sztuki odbyła się długo wyczekiwana premiera "Siedem". Na ściance nie zabrakło znanych gwiazd, które przyszły obejrzeć spektakl. Tak się prezentowały.

Gwiazdy na premierze "Siedem". Emilia Dankwa w eleganckim wydaniu

Agnieszka Kaczorowska na scenie zaprezentowała się w bardzo modnym kolorze. Żółta, zwiewna suknia wprowadziła energetyczny akcent na scenie. Lekki materiał i prosty krój tworzyły świeży, kobiecy efekt. Marcin Rogacewicz, z kolei, miał na sobie czarne spodnie oraz wiązaną bluzkę z lejącego materiału. W tym duecie to Kaczorowska przyciągała wzrok. Jak widać na zdjęciach z premiery, Kaczorowska i Rogacewicz nie szczędzili sobie romantycznych gestów i czule się pocałowali.

Na wydarzeniu nie zabrakło też znanych osobistości. Anna Korcz zaprezentowała się w stylizacji utrzymanej w klasycznej, eleganckiej czerni. Długa marynarka o prostym kroju tworzyła szykowną, minimalistyczną formę, a delikatne dodatki dodały całości subtelnej elegancji. Dominika Gwit tym razem postawiła na granat. Sukienka o kopertowym kroju pięknie podkreśliła sylwetkę. Transparentne rękawy ozdobione delikatnymi haftami dodały lekkości i elegancji, a subtelny połysk materiału sprawił, że stylizacja idealnie wpisała się w wieczorowy klimat wydarzenia. Emilia Dankwa wybrała wieczorową kreację. Dopasowana czarna sukienka z transparentnymi rękawami to przykład elegancji z nutą nowoczesności.

Karolina Nowakowska również postawiła na elegancję. Czarna, asymetryczna sukienka z jednym odkrytym ramieniem to idealny wybór na tego typu wydarzenie. Nie da się ukryć, że wysokie rozcięcie nadało stylizacji zmysłowości i dynamiki. Minimalistyczne dodatki sprawiły, że to właśnie forma sukienki gra tu główną rolę. Na premierze był również Rafał Maserak. Tancerz postawił na luźną kreację. Oliwkowa kurtka zestawiona z brązową koszulą i wzorzystą apaszką tworzyły modny, nieco retro charakter stylizacji. Całość dopełniły przyciemniane okulary, które nadają strojowi nonszalanckiego wyrazu. Jak oceniacie? ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska pokazała, jak wygląda jej dom od środka. Niedokończone schody to dopiero początek