9 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Orłów, najbardziej prestiżowych nagród w polskiej kinematografii. Wydarzenie poprowadził Andrzej Konopka, aktor znany z takich filmów jak "Żyć nie umierać" czy "LARP. Miłość, trolle i inne questy". Gala dostarczyła widzom wielu emocji. Ogromne poruszenie wywołało przemówienia Izabeli Wójcik. Po jej słowach cała sala uniosła symboliczne kartki.

Polskie kino wspiera Ukrainę. Ze sceny padły przejmujące słowa

- Cztery lata temu, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie, wysyłaliśmy hełmy, kamizelki i sprzęt naszym przyjaciołom i filmowcom z Ukrainy po to, by mogli bezpiecznie robić to, co jest misją każdego filmowca - dokumentować rzeczywistość. Nasz sprzęt uratował wielu z nich. Wielu niestety zginęło - mówiła na wstępie Izabela Wójcik, dyrektorka Polskich Nagród Filmowych Orły, której towarzyszyła także Julia Sinkiewicz, producentka Ukraińskiej Fundacji Filmowej.

W pewnym momencie Wójcik poprosiła zgromadzonych o podniesienie kartek z napisem "Razem z Ukrainą". - Będę chciała państwa prosić o podniesienie kartek w geście solidarności z filmowczyniami i filmowcami z Ukrainy, z nadzieją, że niedługo będą mogli wrócić do domów, że będą mogli robić filmy na miarę swojego talentu i marzeń, a my będziemy im w tym pomagać - mówiła. Na jej apel odpowiedziała cała sala.

Krystyna Janda z wyjątkowym wyróżnieniem. "Pozostaje symbolem artystycznej odwagi"

Krystyna Janda odebrała statuetkę za Osiągnięcia Życia. To jedna z kategorii specjalnych Polskich Nagród Filmowych. W ciągu ostatnich lat otrzymali ją m.in. Agnieszka Holland, Jerzy Skolimowski i Allan Starski. "Krystyna Janda od dekad pozostaje symbolem artystycznej odwagi i autentyczności. Niezapomniana Agnieszka z 'Człowieka z marmuru' i bohaterka 'Człowieka z żelaza', laureatka Nagrody Jury w Cannes za rolę w 'Przesłuchaniu', zdobywczyni Srebrnej Muszli w San Sebastian oraz Nagrody Specjalnej Jury Sundance za 'Słodki koniec dnia' - stworzyła jedne z najbardziej ikonicznych ról w historii polskiego kina" - czytamy we wpisie zamieszczonym przez organizatorów.