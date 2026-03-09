W popularnym reality show "Hotel Paradise" nastąpiła istotna zmiana. Edyta Zając oficjalnie potwierdziła, że pozostaje prowadzącą programu na stałe. Tym samym kończą się spekulacje dotyczące powrotu dotychczasowej gospodyni, Klaudii El Dursi, która koncentruje się teraz na pracy przy programie "Top Model". Teraz Zając podzieliła się z fanami osobistym wpisem.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Zając o roli prowadzącej w reality show, ukrywaniu życia prywatnego i o tym, jak radzi sobie z hejtem [WYWIAD PLOTKA]

Edyta Zając na stałe w "Hotelu Paradise". Koniec spekulacji o powrocie Klaudii El Dursi

Premiera 12. sezonu "Hotelu Paradise" odbyła się 2 marca. Już wtedy widzowie mogli zobaczyć Edytę Zając w roli prowadzącej. Program przez lata był kojarzony przede wszystkim z Klaudią El Dursi, jednak jej zajście w ciążę sprawiło, że musiała na pewien czas zrezygnować z udziału w nagraniach. Wcześniej pojawiały się informacje, że obie prezenterki będą prowadzić show naprzemiennie, jednak ostatecznie okazało się, że to Edyta Zając przejmie program na stałe.

Prezenterka poinformowała o wszystkim w mediach społecznościowych. Przyznała, że po zakończeniu nagrań do 12. edycji była przekonana, że jej przygoda z programem dobiegła końca. Niespodziewany telefon od dyrektor programowej TVN, Lidii Kazen, całkowicie zmienił sytuację. "Są w życiu takie momenty, które zmieniają wszystko w jednej sekundzie" - zaczęła swój wpis.

Jak relacjonowała, usłyszała w słuchawce krótką informację: "Wracasz na plan...". Ta wiadomość była dla niej ogromnym zaskoczeniem, ale też powodem do wzruszenia i radości. "Zostaję z wami na stałe! Przejmuję prowadzenie 'Hotelu Paradise' i już teraz przygotowuję dla was 13. sezon prosto z gorącej Tajlandii, która znów stała się moim drugim domem na planie" - napisała.

Edyta Zając zwróciła się do widzów "Hotelu Paradise". "Dam z siebie wszystko"

W dalszej części wpisu Zając przyznała również, że prowadzenie programu to dla niej coś więcej niż tylko zawodowe wyzwanie. "Ten program to dla mnie coś więcej niż praca - to emocje, ludzie i wyzwania, które kocham całym sercem. Obiecuję, że dam z siebie wszystko, żeby nadchodzące sezony były absolutnie legendarne!" - zapewniła.