Na 9 marca zaplanowano rozdanie Orłów 2026. Aktorzy, reżyserzy, scenarzyści i najważniejsze osoby ze świata kina przybyły tłumnie do Teatru Polskiego w Warszawie, by świętować największe osiągnięcia minionego roku. Nagrody przyznawane są w 20 kategoriach. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Krystyna Janda, Iga Lis i Magdalena Różczka. Spójrzcie tylko na ich stylizacje!

Krystyna Janda w czerni. O kreacji Igi Lis będzie głośno

Krystyna Janda pojawiła się eleganckiej, klasycznej stylizacji utrzymanej w ponadczasowej czerni. Aktorka wybrała długą suknię o swobodnym kroju, która sięgała aż do ziemi i subtelnie układała się w miękkie fałdy. Kreacja miała prosty, zabudowany dekolt oraz długie rękawy, dzięki czemu całość prezentowała się niezwykle szykownie i minimalistycznie. Do czarnej kreacji gwiazda dobrała klasyczne, spiczaste szpilki oraz cienkie, półtransparentne rajstopy. W dłoni trzymała niewielką kopertówkę w tym samym kolorze, ozdobioną subtelnym, metalicznym uchwytem.

Iga Lis również postawiła na czerń, ale w nieco innym wydaniu. Młoda reżyserka przybyła na galę w długiej sukni bez ramion. Górna część kreacji miała formę gorsetowego topu bez ramiączek, który eksponował obojczyki oraz linię pleców. Top został wykonany z delikatnej, półtransparentnej koronki, dzięki czemu całość nabrała niebywałej lekkości. Z kolei dół sukni został uszyty z gładkiej, czarnej satyny, która miękko opadała wzdłuż ciała aż do samej podłogi. Trzeba przyznać, że kreacja robiła wrażenie!

Magdalena Różczka poszła na całość. Nikt nie miał takiego garnituru

Różczka postawiła na dwuczęściowy garnitur w intensywnym, różowym kolorze, pokryty powtarzającym się pop-artowym nadrukiem. Stylizacja zdecydowanie wyróżniała się na tle klasycznych, wieczorowych kreacji. Pod spód aktorka założyła czarny top. Gładka, satynowa tkanina subtelnie odbijała światło i równoważyła intensywność wzorzystego kompletu. Na ściance brylowały także Izabela Kuna i Agata Kulesza. Kuna zadała szyku długą, czarną kreacją z odważnymi wycięciami, a Kulesza zaskoczyła elegancką suknią o koszulowym kroju.