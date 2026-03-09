Na 9 marca zaplanowano rozdanie Orłów 2026. Aktorzy, reżyserzy, scenarzyści i najważniejsze osoby ze świata kina przybyły tłumnie do Teatru Polskiego w Warszawie, by świętować największe osiągnięcia minionego roku. Nagrody przyznawane są w 20 kategoriach. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Krystyna Janda, Iga Lis i Magdalena Różczka. Spójrzcie tylko na ich stylizacje!
Krystyna Janda pojawiła się eleganckiej, klasycznej stylizacji utrzymanej w ponadczasowej czerni. Aktorka wybrała długą suknię o swobodnym kroju, która sięgała aż do ziemi i subtelnie układała się w miękkie fałdy. Kreacja miała prosty, zabudowany dekolt oraz długie rękawy, dzięki czemu całość prezentowała się niezwykle szykownie i minimalistycznie. Do czarnej kreacji gwiazda dobrała klasyczne, spiczaste szpilki oraz cienkie, półtransparentne rajstopy. W dłoni trzymała niewielką kopertówkę w tym samym kolorze, ozdobioną subtelnym, metalicznym uchwytem.
Iga Lis również postawiła na czerń, ale w nieco innym wydaniu. Młoda reżyserka przybyła na galę w długiej sukni bez ramion. Górna część kreacji miała formę gorsetowego topu bez ramiączek, który eksponował obojczyki oraz linię pleców. Top został wykonany z delikatnej, półtransparentnej koronki, dzięki czemu całość nabrała niebywałej lekkości. Z kolei dół sukni został uszyty z gładkiej, czarnej satyny, która miękko opadała wzdłuż ciała aż do samej podłogi. Trzeba przyznać, że kreacja robiła wrażenie!
Różczka postawiła na dwuczęściowy garnitur w intensywnym, różowym kolorze, pokryty powtarzającym się pop-artowym nadrukiem. Stylizacja zdecydowanie wyróżniała się na tle klasycznych, wieczorowych kreacji. Pod spód aktorka założyła czarny top. Gładka, satynowa tkanina subtelnie odbijała światło i równoważyła intensywność wzorzystego kompletu. Na ściance brylowały także Izabela Kuna i Agata Kulesza. Kuna zadała szyku długą, czarną kreacją z odważnymi wycięciami, a Kulesza zaskoczyła elegancką suknią o koszulowym kroju.