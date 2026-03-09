9 marca Klaudia El Dursi oficjalnie ogłosiła, że objęła rolę nowej prowadzącej programu "Top Model" i tym samym żegna się z "Hotelem Paradise". Informację przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Klaudia El Dursi nową prowadzącą "Top Model": Czas na nowy rozdział

Jeszcze w grudniu media informowały, że Klaudia El Dursi będzie naprzemiennie prowadzić "Hotel Paradise" z Edytą Zając. Teraz jednak celebrytka zdecydowała się całkowicie poświęcić pracy przy "Top Model". "Czas na nowy rozdział… Po sześciu latach żegnam się z 'Hotelem Paradise'. To był piękny czas, pełen niezapomnianych przygód, rozwoju i cudownych ludzi. W życiu zawodowym przychodzi jednak moment, kiedy trzeba zrobić krok naprzód. Przede mną nowe wyzwanie - dołączam do ekipy "Top Model" jako nowa prowadząca. Trzymajcie kciuki!" - ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Internauci szybko zareagowali na zaskakującą wiadomość od El Dursi. Pod jej postem pojawiły się już liczne komentarze. "Gratulacje! Pięknie wyglądasz", "Chyba zgłoszę się jeszcze raz", "No i bardzo dobrze!" - pisali zachwyceni fani.

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm. Ci, którzy zdążyli przywiązać się do jej obecności w "Hotelu Paradise", nie kryją smutku. "Nie na takie ogłoszenie czekałam. Będę tęsknić za 'Hotelem' z tobą… tam jesteś niezastąpiona", "Motyl odleciał z raju", "Będę tęsknić za tym niezastąpionym 'dobry wieczór kochani" - czytamy w komentarzach.

Klaudia El Dursi była uczestniczką "Top Model". To on przyniósł jej rozpoznawalność

Warto przypomnieć, że Klaudia El Dursi zdobyła popularność biorąc udział w ósmej edycji "Top Model" w 2019 roku, gdzie zdobyła złoty bilet i ostatecznie zajęła piąte miejsce. Niedługo później zadebiutowała jako prowadząca "Hotel Paradise", z którego zrezygnowała pod koniec 2024 roku ze względu na ciążę. Jej miejsce zajęła Edyta Zając, która wygląda na to, że teraz poprowadzi program na stałe. CZYTAJ TEŻ: W 12. edycji "Hotelu Paradise" nadchodzi nowe. Podwojona nagroda i zmiana zasad to dopiero początek.