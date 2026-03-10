Renata Pałys była niedawno gościnią podcastu "Mój świat", prowadzonego przez Damiana Szewczyka i Filipa Klarzyńskiego. W trakcie długiej rozmowy aktorka wróciła wspomnieniami do pracy przy serialu "Świat według Kiepskich", a także opowiedziała o swoim podejściu do pieniędzy i stabilności finansowej.

Renata Pałys szczerze o zarobkach w "Świecie według Kiepskich". Czy została milionerką?

Prowadzący zapytał Renatę Pałys o moment, w którym po raz pierwszy poczuła się bogata. Aktorka zaskoczyła szczerym wyznaniem. - Nigdy się nie czuję bogata, bo pieniądze są rzeczą ulotną. Dzisiaj są, jutro nie ma. Nie szastam nigdy pieniędzmi, bo to jest bezwzględny zawód. Dzisiaj mam pieniądze, a jutro mogę nie mieć. W związku z tym bardziej dbam o to, by sobie zabezpieczyć przyszłość finansową, niż trwonić pieniądze - przyznała.

Chwilę później prowadzący zdecydował się na jeszcze bardziej bezpośrednie pytanie, które przez lata zadawało sobie wielu widzów serialu: czy dzięki występom w "Świecie według Kiepskich" została milionerką. Odpowiedź aktorki była jednoznaczna - choć serial przyniósł jej ogromną popularność, nie uczynił z niej milionerki.

Nie. Na pewno z tej naszej obsady był artysta, który dużo zarobił. (śmiech) To nie jest tak. Naprawdę trzeba być dużą gwiazdą, żeby dyktować warunki. Taka jest prawda. Ja nigdy nie aspirowałam do tego, że jestem jakąś gwiazdą

- wyznała Pałys. Mimo to aktorka nie narzeka na swoją sytuację finansową. Jak sama przyznaje, fakt, że ma z czego żyć, w pełni jej wystarcza. - Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że jestem praktycznie rzecz biorąc z jednego serialu. (...) Na szczęście mam z czego żyć, więc to mnie nie rusza - wyjaśniła.

Andrzej Grabowski dorobił się fortuny na serialu "Świat według Kiepskich"?

Choć Pałys nie podała nazwiska, wielu fanów podejrzewa, że chodziło o Andrzeja Grabowskiego, który w serialu grał główną rolę Ferdynanda Kiepskiego. To właśnie on był twarzą produkcji i jednym z najlepiej rozpoznawalnych członków obsady. Czy dzięki temu zgromadził miliony na koncie? Można jedynie spekulować.