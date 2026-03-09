Za nami drugi odcinek "Tańca z gwiazdami". Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski zaprezentowali jive'a, za którego otrzymali 20 punktów. Rafał Maserak stwierdził, że w tańcu zabrakło temperamentu aktorki. - Brakowało mi tego, co pokazałaś pod koniec, jak miałaś "solówkę" - powiedział juror w programie. Niestety, Małgorzata Potocka jako pierwsza odpadła z formatu. Głos w mediach społecznościowych zabrała jej młodsza córka, Weronika Ciechowska.

"Taniec z gwiazdami". Córka Małgorzaty Potockiej z nowym wpisem. "Jesteś najodważniejszą osobą, jaką znam"

Weronika Ciechowska opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie z mamą i Mieszkiem Masłowskim. Nie szczędziła pochwał w kierunku Potockiej. "Matulu, jesteś najodważniejszą osobą, jaką znam. Nic cię nie zatrzyma. Jesteśmy potwornie dumne. Jesteś inspiracją dla nas wszystkich" - zaczęła i wspomniała o nowotworze, z którym zmagała się jej mama. "Niewiele osób by się zdecydowało na udział w tym programie. A jednak, ty się tego podjęłaś, mimo że jeszcze parę miesięcy temu nie mogłaś podnieść ręki po operacji" - czytamy.

Ciechowska podziękowała Mieszkowi Masłowskiemu. "Jesteś cudowną osobą i mama nie mogła lepiej trafić. Życzę ci, abyś następnym razem wygrał Kryształową Kulę. Dziękujemy Ci" - skwitowała w mediach społecznościowych. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. "Jak to pięknie napisane", "Ogromne brawa", "Kobieta petarda" - pisali internauci.

"Taniec z gwiazdami". Małgorzata Potocka o odpadnięciu z formatu. "Przeżyłam naprawdę świetną przygodę"

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski udzielili krótkiego wywiadu, który został wyemitowany na żywo na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami". Aktorka podsumowała swój udział w formacie. - Dla nas to była cudowna przygoda. Dla mnie absolutnie, Mieszko to nie pierwszy raz jest w "Tańcu z gwiazdami", a ja pierwszy, no więc przeżyłam naprawdę świetną przygodę. Nawet nie wiedziałam, że to będzie taka radość - komentowała. Potocka wyjawiła także, komu kibicuje w programie. Wspomniała o Piotrze Kędzierskim, Magdalenie Boczarskiej oraz Izie Miko.