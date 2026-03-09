Program "Jeden z dziesięciu" jest emitowany w telewizji od 1994 roku. Prowadzącym bez zmian jest Tadeusz Sznuk, który doskonale zna zasady gry. Co więc stało się w pierwszym odcinku 153. edycji? O pomyłce zrobiło się głośno.

"Jeden z dziesięciu". Wpadka w programie. Nikt nie zauważył błędu podczas gry

Jeden z widzów wychwycił pewną nieścisłość w programie. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się na platformie X. Podczas nowego odcinka pani Zuzanna poradziła sobie z zagadnieniem i wskazała pana Krzysztofa jako kolejną osobę w grze. Uczestnik nie znał odpowiedzi na pytanie. Zgodnie z zasadami formatu po pomyłce to pani Zuzanna powinna wskazać kolejną osobę. Stało się jednak inaczej i po chwili ciszy zrobiła to pani Małgorzata. "Pani Zuzanna, co zrozumiałe w stresie, nie zareagowała, nie zostało jej przypomniane, że to ona wyznacza. Pani Małgorzata mogła uznać, sugerując się ciszą, że to jej kolej (dosłownie chwilę wcześniej sama wyznaczała)" - opisał jeden z widzów na portalu X.

W dalszej części odcinka pani Małgorzata wyznaczyła panią Zuzannę do odpowiedzi. Uczestniczka dobrze poradziła sobie z pytaniem i zdobyła 10 punktów. "Pani Zuzanna odpowiedziała poprawnie, więc gdyby wskazała siebie, miałaby 20 punktów zamiast 10. Jeśli wskazałaby panią Małgorzatę, nie wiemy, czy padłaby dobra odpowiedź" - dodał widz. Ostatecznie pani Małgorzata wygrała odcinek z niewielką przewagą nad panią Zuzanną. Zdobyła 162 punkty, a jej przeciwniczka 141 punktów.

"Jeden z dziesięciu". Produkcja komentuje wpadkę. Jest oświadczenie

9 marca na oficjalnym profilu programu "Jeden z dziesięciu" pojawiło się oświadczenie dotyczące błędu w programie. "Faktycznie, podczas nagrania pierwszego odcinka 153. edycji teleturnieju, w trakcie rozgrywki doszło do błędnego wyznaczenia zawodniczki. Pomyłka nie została niestety wychwycona w trakcie nagrania ani przez zespół redakcyjny, ani przez uczestników, w tym również panią Zuzannę, która została wyznaczona do odpowiedzi. Szczęśliwie odpowiedziała na zadane pytanie i zdobyła dodatkowe punkty" - czytamy. Przeproszono za całą sytuację. "Pragniemy podkreślić, że była to niezamierzona pomyłka realizacyjna, za którą serdecznie przepraszamy uczestników programu oraz widzów" - dodano.