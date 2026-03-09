8 marca Polsat wyemitował drugi odcinek wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". Zmagania na parkiecie były bardzo intensywne, ale zdaniem jurorów nie wszyscy poradzili sobie z tanecznym wyzwaniem. Za swoje tango zaledwie 19 punktów otrzymali Natsu i Wojciech Kucina. Z kolei na 20 punktów oceniono jive'a Małgorzaty Potockiej i Mieszka Masłowskiego. Po zsumowaniu punktów i głosów widzów okazało się, że to aktorka jako pierwsza pożegna się z programem. Wielu widzów show nie może pogodzić się z tym faktem i jest przekonanych, że to Natsu powinna odpaść jako pierwsza.

REKLAMA

Zobacz wideo Mówi o relacji z synem

"Taniec z gwiazdami". Widzowie bronią Małgorzaty Potockiej

Przypomnijmy, że w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" tydzień temu nikt nie pożegnał się z programem, a oceny jury i głosy widzów były doliczone do punktacji z odcinka drugiego. W pierwszym odcinku Potocka otrzymała od jurorów 24 punkty. Natsu poradziła sobie odrobinę lepiej i zakończyła odcinek z 25 punktami. Wszystko wskazuje więc na to, że o eliminacji aktorki zadecydowały głównie głosy widzów.

Pod postem "Tańca z gwiazdami" informującym o odpadnięciu Potockiej zawrzało. Widzowie są zaskoczeni werdyktem i uważają, że aktorka wprowadzała do programu świetną energię. "Wielka szkoda, szczególnie że nie widzieliśmy Pani w tańcu standardowym. Ale odejście z uśmiechem i klasą ", "Przykro. Ale wszystkiego dobrego, ma pani piękną, pozytywną energię!", "Super energiczna kobieta, przyjemnością było oglądać taką osobowość" - możemy przeczytać. W komentarzach padało też więcej bezpośrednich nawiązań do umiejętności Natsu. "Moim zdaniem powinna odpaść Natsu. Nie pokazała nic tym tańcem", "Natsu gorzej tańczyła niż Małgorzata...", "Byłaś świetna. Lepiej tańczyłaś niż Natalia" - piszą rozżaleni widzowie.

Iwona Pavlovć bardzo surowo oceniła Natsu

W drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" szczególnie surowa w swoich ocenach była Iwona Pavlović. Małgorzacie Potockiej przyznała tylko 3 punkty, a Nastu... zaledwie 2. Nie szczędziła też gorzkich słów, oceniając tango zaprezentowane przez influencerkę. - Trochę mnie zatkało. Ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś poprawnie ustawionej sylwetki, ani nie miałaś kontaktu z Wojciechem. Ja widzę, że ledwo co idziesz, a przecież chodzisz pięknie - komentowała jurorka.