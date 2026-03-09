Za nami drugi odcinek programu "Taniec z gwiazdami", w którym nie zabrakło emocji. Najgorsze noty od jurorów otrzymali Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina. Ocenili tango w ich wykonaniu na 19 punktów. - Trochę mnie zatkało. Ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś poprawnie ustawionej sylwetki, ani nie miałaś kontaktu z Wojciechem - komentowała Iwona Pavlović. Na wysokie oceny nie mogła liczyć także Małgorzata Potocka. Aktorka i Mieszko Masłowski zatańczyli jive'a, za którego otrzymali 20 punktów. Niestety, to właśnie oni musieli pożegnać się z programem.

"Taniec z gwiazdami". Małgorzata Potocka odpadła z programu, ale ma wspaniałe wspomnienia. "Cudowna przygoda"

Po odpadnięciu z programu Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski udzielili krótkiego wywiadu, który został wyemitowany na żywo na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami". Aktorka przyznała w rozmowie, że udział w formacie przyniósł jej wiele radości. - Dla nas to była cudowna przygoda. Dla mnie absolutnie, Mieszko to nie pierwszy raz jest w "Tańcu z gwiazdami", a ja pierwszy, no więc przeżyłam naprawdę świetną przygodę. Nawet nie wiedziałam, że to będzie taka radość - komentowała.

Małgorzata Potocka żałuje, że nie miała okazji zatańczyć tanga w programie. - Czekałam teraz na tango. Chciałam zatańczyć dla mojej córki, która kocha tango - wspomniała w rozmowie. Zdjęcia aktorki z programu znajdziecie w galerii.

"Taniec z gwiazdami". Małgorzata Potocka wyjawiła, komu kibicuje. To za nich trzyma kciuki

W dalszej części rozmowy Mieszko Masłowski ocenił, jak jego zdaniem Potocka poradziła sobie na treningach i w programie. - Ona się w ogóle nie męczy. (...) Ja dyszałem, a ona [mówiła - przyp.red.]: Jest ok. Na chwilę sobie usiądzie, takiej formy, takiej kondycji i pogody ducha, to życzę każdemu - powiedział tancerz. Na koniec aktorka i jej partner wyjawili, komu będą kibicować w programie. Potocka zaznaczyła, że bardzo polubiła wszystkich uczestników. Na jej szczególne wsparcie mogą jednak liczyć Piotr Kędzierski, Iza Miko oraz Magdalena Boczarska.