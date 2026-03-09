"Taniec z gwiazdami" powoli się rozkręca. W drugim odcinku nowego sezonu show, decyzją jury i widzów z programem pożegnali się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. Na prowadzenie wysunęły się jednak inne pary - w tym m.in. Iza Miko i Albert Kosiński. Tak ich rumbę postanowiła ocenić także Olga Frycz, narzeczona tancerza.

"Taniec z gwiazdami". Olga Frycz krótko o występie Izy Miko i Alberta Kosińskiego

Każdy z występów w "Tańcu z gwiazdami" trafia po emisji w telewizji na media społecznościowe programu. Internauci chętnie dzielą się w komentarzach ocenami umiejętności uczestników. Jak wiadomo, Olga Frycz w pełni wspiera swojego ukochanego oraz partnerki, z którymi występuje. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji Kosiński tańczył z Mają Bohosiewicz, z którą prywatnie Frycz się przyjaźni. Niestety para przedwcześnie zakończyła przygodę z show, gdyż celebrytka musiała zrezygnować z udziału z powodów zdrowotnych.

Tym razem Kosiński walczy o Kryształową Kulę w parze z Izą Miko. Jak możemy zauważyć, Frycz również mocno im kibicuje. W komentarzach pod ich ognistą rumbą na Instagramie programu, pozostawiła krótki wpis - "Iza, Albert", dodając do tego czerwone serduszka. Tancerz odpisał ukochanej również emotkami serc. Po pierwszym występie pary tydzień wcześniej, Frycz także zabrała głos. "Przepiękny taniec" - skomentowała wówczas paso doble uczestników.

Widzowie podzielają entuzjazm Olgi Frycz. "To było tak wzruszające i prawdziwe"

Pod nagraniem z występu Kosińskiego i Miko pojawiło się także wiele innych komentarzy. Internautom bardzo spodobał się taniec pary. Nie kryją, że również im kibicują. "Ale to jest piękne!", "Albert, zasługujesz, chłopaku, na wygraną tej edycji, Iza, wspaniały talent. Trzymam za was kciuki", "To było tak wzruszające i prawdziwe", "Widać, że Iza ma takie dobre serduszko. Uwielbiam ich oglądać na parkiecie, zawsze tworzą magię i budują historię", "Było tak pięknie. Uwielbiam i kibicuję. Ta para to nie tylko magia na parkiecie, ale dwoje fajnych ludzi, wielka klasa" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.