Nowy odcinek "Tańca z gwiazdami" przyniósł kolejną dawkę emocji. Jedną z par jest Izabella Miko i Albert Kosiński. Już w pierwszym odcinku duet zgarnął mnóstwo komplementów. Za swój występ otrzymał aż 37 punktów. Teraz przyszedł czas na kolejny taniec. Tym razem para zatańczyła rumbę. Tuż po występie fani zabrali się do komentowania. Nie kryli ogromnego podziwu.

"Taniec z gwiazdami". Izabella Miko zachwyciła fanów. Przyznali, że czują niedosyt!

Występ Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego rozpoczął się od wideo z kulis. Na treningach aktorka podzieliła się bardzo intymnym wyznaniem. Wyznała, że zmaga się z niepłodnością. Zamroziła jajeczka i wierzy w to, że spełni swoje marzenie i zostanie mamą. Nie da się ukryć, że polały się łzy. Fani też nie kryli wzruszenia. Niedługo potem przyszedł czas na taniec. Choć jurorzy byli zadowoleni, pojawiły się pewne uwagi. - Ty jesteś po balecie. Brakuje tego osadzenia, jesteś cały czas do góry uniesiona - stwierdził Tomasz Wygoda, nawiązując do doświadczenia aktorki.

Ostatecznie duet zgarnął 33 punkty. Widzowie niekoniecznie byli zachwyceni. Uznali, że para zasługuje na więcej. Posypały się komplementy. "Za niskie oceny! Było magicznie i pięknie; Ja nie mogłem oderwać wzroku od nóg Izy... Oczarowała mnie!", "Znowu czuję jednak niedosyt...Chciałbym, żeby ten taniec trwał i trwał", "Uwielbiam ich oglądać na parkiecie, zawsze tworzą magię i budują historię", "Powinni dostać 40 punktów" - czytamy. Co sądzicie?

"Taniec z gwiazdami". Izabella Miko o treningach. Na tym się skupia

Izabella Miko pokazała wysoki poziom tańca już w pierwszym odcinku. Po emisji w rozmowie z Plotkiem zdradziła, że treningi są dla niej bardzo ważne. Podchodzi do nich poważnie. - Lubię detale. To też jest coś dla mnie takiego, no lubię siebie uczyć. Nawet jeżeli nikt inny tego nie zobaczy, to dla mnie samej wiedzieć, że ok, tu akurat coś poprawiłam czy tu tak stopę ułożyłam [jest ważne - przyp. red.] - wyjaśniła. W tej rozmowie Miko przyznała, że każde następne treningi z pewnością będą się różnić od tych poprzednich. Wszystko z uwagi na naprawdę krótki czas przygotowań. - No nie wiem, jak teraz będzie. Przygotowanie jednej choreografii w tydzień... Jestem troszeczkę tym przerażona - mówiła wówczas. ZOBACZ TEŻ: Jury "Tańca z gwiazdami" nie zostawiło suchej nitki na Natsu. "Ledwo co idziesz"