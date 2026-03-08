Jury "Tańca z gwiazdami" nie zostawiło suchej nitki na Natsu. "Ledwo co idziesz"

Natsu i Wojciech Kucina intensywnie pracują nad przygotowaniem do każdego odcinka. Influencerce kibicuje mnóstwo fanów, których głos jest decydujący - to oni wpływają na to, która para przejdzie dalej, a która żegna się z show. Natsu 8 marca nie zachwyciła szczególnie Iwony Pavlović. Co powiedziała jej Czarna Bamba?

Natsu i jej zaskakujące tango. Iwona Pavlović w swoim stylu: Ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango

Po zakończeniu występu Natsu otrzymała czerwone róże i pokornie słuchała ocen jurorów. Tym razem nie było miło. Zaczęło się od oceny Iwony Pavlović. - Trochę mnie zatkało. Ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś poprawnie ustawionej sylwetki, ani nie miałaś kontaktu z Wojciechem. Ja widzę, że ledwo co idziesz, a przecież chodzisz pięknie - powiedziała Iwona Pavlović. Wystawiła Natsu jedynie dwa punkty, a jej opinia nie obyła się bez gwizdania w studiu.

Co z kolei przekazał Tomasz Wygoda? - Jesteście piękni. Na początku było dużo stresu, w środku zaczęłaś się bardziej odważać, a pod koniec znowu się posypało - ocenił ekspert. Najniższa nota przypadła od Czarnej Mamby, a najwyższą, wynoszącą sześć, przyznali Ewa Kasprzyk oraz Rafał Maserak. Co sądzicie o tym występie?

Natsu może liczyć na obrońców. Okazali jej wsparcie online: Jestem dumna z każdego kroku

Jakie z kolei opinie o tańcu pojawiły się w sieci? Na Instagramie programu nie brakuje pocieszenia. "Nie zasłużyłaś na dwa! Widać, że się bardzo starasz, tylko stres robi swoje, trzymam kciuki!", "Nie poddawaj się, jestem dumna z każdego kroku, który wykonałaś, wierzę w ciebie i jestem z tobą, walcz", "Biedna, ciężko jej się otworzyć" - czytamy komentarze.

Część z widzów ma pretensje o wystawienie dwójki. Sądzą, że Natsu zasłużyła na większą ocenę za tango. "Ta dwójka od Iwony to trochę smutne przegięcie. Ale fakt, totalnie poza muzyką. Natalię chyba zżera stres", "Dwa punkty od pani Iwony? Szok!", "Te komentarze od jury myślę, że niestety nie pomogą Natalii nabrać tej pewności siebie" - piszą inni widzowie Polsatu.