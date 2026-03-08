Odważne kreacje w "Tańcu z gwiazdami". Rusowicz w prześwitach, Natsu z wycięciami

"Taniec z gwiazdami" od lat przesycony jest nie tylko elementami show, ale i wyjątkowymi kreacjami, o których głośno w mediach. Spójrzcie tylko, na jakie śmiałe kreacje postawiły Natsu i Anna Rusowicz, która była gościnią specjalną w niedzielnym odcinku. O tych stylizacjach już jest głośno.
Na początku odcinka Krzysztof Ibisz zapowiedział, że uczestnicy zatańczą do utworów poświęconym kobietom. Show rozpoczęła Anna Rusowicz. Postawiła na efektowną sukienkę, która idealnie wpisuje się w sceniczny klimat "Tańca z gwiazdami". Artystka wystąpiła w srebrnej, połyskującej sukni z głębokim dekoltem, wykonanej z błyszczącego materiału przypominającego metaliczną siateczkę. Kreacja podkreśla sylwetkę i pięknie odbija światła reflektorów. Całość dopełniają luźno ułożone fale oraz wyrazisty makijaż oczu, który nadaje stylizacji elegancji i scenicznego charakteru.
Natsu z kolei wystąpi tego wieczoru w srebrnej sukience z wycięciami, która wyeksponuje brzuch. Gwiazda przyozdobiła całość srebrnymi rękawiczkami, co podbiło efektowność całej kreacji.