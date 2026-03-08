Odważne kreacje w "Tańcu z gwiazdami". Rusowicz w prześwitach, Natsu z wycięciami

"Taniec z gwiazdami" od lat przesycony jest nie tylko elementami show, ale i wyjątkowymi kreacjami, o których głośno w mediach. Spójrzcie tylko, na jakie śmiałe kreacje postawiły Natsu i Anna Rusowicz, która była gościnią specjalną w niedzielnym odcinku. O tych stylizacjach już jest głośno.

"Taniec z gwiazdami". Rusowicz zrobiła show nie tylko muzyką. Natsu pełna kobiecości

Na początku odcinka Krzysztof Ibisz zapowiedział, że uczestnicy zatańczą do utworów poświęconym kobietom. Show rozpoczęła Anna Rusowicz. Postawiła na efektowną sukienkę, która idealnie wpisuje się w sceniczny klimat "Tańca z gwiazdami". Artystka wystąpiła w srebrnej, połyskującej sukni z głębokim dekoltem, wykonanej z błyszczącego materiału przypominającego metaliczną siateczkę. Kreacja podkreśla sylwetkę i pięknie odbija światła reflektorów. Całość dopełniają luźno ułożone fale oraz wyrazisty makijaż oczu, który nadaje stylizacji elegancji i scenicznego charakteru.

Natsu z kolei wystąpi tego wieczoru w srebrnej sukience z wycięciami, która wyeksponuje brzuch. Gwiazda przyozdobiła całość srebrnymi rękawiczkami, co podbiło efektowność całej kreacji.

