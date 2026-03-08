"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w drugim odcinku?

Ostatni tydzień dostarczył fanom "Tańca z gwiazdami" wielu emocji, mimo że z programem nie pożegnała się żadna z par. Na szczycie tabeli uplasowali się Magdalena Boczarska i Jacek Jechske, którzy za walca wiedeńskiego otrzymali od jurorów 38 punktów. Na szarym końcu znalazły się ex aequo dwie pary: Piotr Kędzierski i Marta Tarnowska oraz Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. Jurorzy przyznali im 24 punkty. W nowy odcinek uczestnicy weszli z zupełnie nową energią. Kto tym razem poradził sobie najlepiej?

"Taniec z gwiazdami". Tak poradzili sobie w tym tygodniu uczestnicy

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Para zatańczyła zmysłową rumbę. - Przepiękne miałaś przeprosty, przepiękna praca nóg i co najważniejsze, w rumbie tak naprawdę najważniejsze jest to, co dzieje się między krokami - spojrzenie, gest, napięcie między wami. (...) To powoduje, że taka rumba jest hipnotyzująca - mówiła Iwona Pavlović. Od jurorów otrzymali 37 punktów. Po rumbie przyszedł czas na jive'a w wykonaniu Małgorzaty Potockiej i Mieszka Masłowskiego. - Ty to jesteś jive. Ten przekaz jest tak mocny i jesteś tak mocną kobietą - zachwycała się Ewa Kasprzyk. Para zgarnęła 20 punktów. Tuż po nich wystąpili Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Para wykonała walca wiedeńskiego. - Mam zarzuty do twojej góry, do twojej ramy. (...) Natomiast byłam zachwycona, jak Mateusz pracował stopami - zwracała uwagę Iwona Pavlović. Jurorzy przyznali im 26 punktów.

Następnie na parkiet wkroczyli Izabella Miko i Albert Kosiński, którzy zatańczyli rumbę. Tomasz Wygoda pochwalił wymagającą choreografię, choć zwrócił uwagę na "baletowe nawyki" Miko. Para otrzymała 33 punkty.

Artykuł w trakcie aktualizowania..