Cezary Żak planuje zakończenie kariery. "Będę mieć święty spokój"

Cezary Żak od dłuższego czasu myśli o zakończeniu kariery. Doniesienia o tym, że planuje zejść ze sceny, pojawiały się w sieci od kilku lat. Teraz stało się pewne, kiedy aktor przestanie grać. Wspomniał o zmianie priorytetów.
Cezary Żak planuje zakończenie kariery. 'Chcę iść na emeryturę i będę mieć święty spokój'
Cezary Żak od wielu lat aktywnie działa w branży filmowej. Występuje nie tylko w produkcjach telewizyjnych, ale i na deskach teatru. Największą popularność zyskał przede wszystkim za kreację Karola Krawczyka w "Miodowych latach" i za role księdza oraz wójta w "Ranczu". Od jakiegoś czasu aktor podejmuje w wywiadach temat aktorskiej emerytury. W wywiadzie z "Gazetą Wyborczą" podkreślił, że "ma trochę dość aktorstwa", a podczas Piotrem Kędzierskim i Kubą Wojewódzkim w podcaście Onetu wspominał, że nie chce już długo pracować. Teraz powrócił ponownie do tego tematu.

Cezary Żak chce skończyć z aktorstwem. Zdradził, kiedy nadejdzie koniec jego wieloletniej kariery

Cezary Żak przez lata powodował uśmiech na twarzach swoich fanów. Widzowie pokochali go za ogromny talent i nietuzinkowe role. W niedawnej rozmowie z Wirtualną Polską aktor wprost powiedział, że wkrótce wybiera się na emeryturę. W teatrze planuje zostać jeszcze pięć lat. Nie ma w planach pracy do "ostatnich sił". "Myślę, że się uspokoiłem zawodowo, w tym roku kończę 65 lat, chcę iść na emeryturę i będę mieć święty spokój. Krystyna Janda mówi: 'akurat, będziesz grał do końca życia'. O nie, może w filmie - w filmie to i małpa zagra. W teatrze, w życiu, jeszcze pięć lat - do siedemdziesiątki, potem się wycofuję. Zobaczymy oczywiście, czy mnie będzie stać" - zapowiedział pewnie Cezary Żak. Będzie wam przykro, gdy znany aktor wycofa się z zawodu?

Cezary Żak ma inne priorytety. Tym chce się zająć na emeryturze

Cezary Żak wprost przyznał, że obecnie ma nieco inne priorytety. Aktor chciałby w końcu mieć szansę na to, aby zwolnić tempo. Obecnie najważniejszy jest dla niego czas spędzony z rodziną. Przypomnijmy, że w 2024 roku na świat przyszła jego wnuczka. "Mam inne priorytety w życiu, już nie zawód jest dla mnie najważniejszy. I nie rodzina w sensie żona i dzieci, tylko wnuczka i nasze relacje. Tamto już sobie ustawiłem w życiu i się udało" - przekazał Żak. ZOBACZ TEŻ: Cezary Żak nie do poznania. Fani przecierają oczy ze zdumienia. "Jakoś obco"

