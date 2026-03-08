W preselekcjach do Eurowizji walczyli: Alicja Szemplińska, Anastazja Maciąg, Basia Giewont, Jeremi Sikorski, Karolina Szczurowska, Ola Antoniak, Piotr Pręgowski oraz Stasiek Kukulski. 8 marca w programie "Pytanie na śniadanie" ogłoszono wyniki. Głosami widzów zwyciężyła Alicja Szemplińska, która na wizji opowiedziała o swoich planach. - Mamy taki plan, żeby występ zmienić. Uważam, że w Wiedniu musimy pokazać jeszcze więcej. Nie zdradzam, jaki mamy pomysł. (...) Już nad nim myślimy. Myślę, że będzie to piękny występ i możecie spodziewać się czegoś zupełnie innego - słyszeliśmy w śniadaniówce. Co na to widzowie?

Alicja Szemplińska wystąpi na Eurowizji. Widzowie komentują. "Nie mogło być inaczej"

W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej pojawiła się masa komentarzy o naszej reprezentantce. Wiele osób nie kryło zadowolenia z wyników preselekcji. "Polska dokonała dobrego wyboru", "Niesamowite emocje. Powodzenia w Wiedniu", "Nareszcie", "Nie mogło być inaczej, w pełni zasłużone", "Alicja po prostu najlepiej wypadła wokalnie. Występ zawsze można dopracować do maja. Drugi rok z rzędu mamy dobrego reprezentanta", "Przepotężny, piękny głos, charyzma bez wymuszenia! Po prostu wielka klasa. Polska jest dumna", "Najlepszy wybór", "Alicja, dasz czadu" - czytamy.

Nie wszyscy byli jednak zachwyceni. "Nudna piosenka", "Niezasłużone", "Piosenka niestety przeciętna jak na Eurowizję, jeśli jakimś cudem dostaniemy się do finału, to raczej wysokiego miejsca nie zdobędziemy", "Nie wygramy konkursu", "Wielki zawód" - pisali internauci.

Wiadomo, jak głosowali widzowie Telewizji Polskiej. Kto zajął drugie miejsce?

W programie "Pytanie na śniadanie" pokazano tabelę z wynikami głosowania widzów. Alicja Szemplińska zwyciężyła, zdobywając 32,01 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Ola Antoniak z wynikiem 18,39 proc. Na podium znalazła się także Basia Giewont, która uzyskała 14,55 proc. Myślicie, że Alicja Szemplińska ma szansę na zwycięstwo w konkursie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.