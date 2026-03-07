W lutym bieżącego roku wystartowała nowa edycja "The Voice Kids". Tym razem w roli jurorów możemy oglądać doświadczoną już Cleo oraz nowych trenerów - Tribbsa i Blankę. W każdym odcinku nie brakuje emocji. W wyemitowanym 7 marca epizodzie, na łopatki rozłożyła jury ośmioletnia Amelka. Cała trójka chciała, by dziewczynka dołączyła do ich drużyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo w "The Voice Kids": Gdybym miała dzieci i męża, to byście się o tym nie dowiedzieli!

"The Voice Kids". Ośmioletnia Amelka podbiła serca jurorów. Nie kryli zachwytu

Amelka wystąpiła przed publicznością z piosenką "Somebody" Sary James. Przypomnijmy, że to właśnie ta młoda wokalistka wygrała w 2021 roku program. Utwór ten idealnie pasował dla ośmiolatki, która również zaskoczyła jury swoim talentem. Choć początkowo odwróciły się tylko Cleo i Blanka, ostatecznie także Tribbs zdecydował, że chciałby, aby dziewczynka dołączyła do jego drużyny. - Jestem pod ogromnym wrażeniem, mnie po prostu wbiło w fotel tutaj - skomentowała Cleo. - Bardzo, bardzo chciałabym mieć cię w swojej ekipie. Brakuje mi takiej perełki jak ty! - dodała Blanka, również zachwalając występ Amelki.

Młoda uczestniczka po chwili zastanowienia zdecydowała jednak, że chce dołączyć do drużyny Tribbsa. Jak wyjawiła, wszystko przez fakt, iż tato obiecał jej, że jeśli znajdzie się w ekipie muzyka, będzie mogła pofarbować włosy na taki sam kolor jak ma gwiazdor - czyli niebieski. Tribbs nie krył zadowolenia. - To najmłodszy uczestnik, który zrobił nam mnie aż takie wrażenie. Bardzo się cieszę, że jest w mojej drużynie - skomentował juror.

Po tym występie w "The Voice Kids" polały się łzy. Cleo przytuliła uczestnika

Przypomnijmy, że do poruszających scen doszło również w poprzednim odcinku show. Przed jury wystąpił wówczas 13-letni Wiktor, który wspomniał na scenie o swoim dziadku. - Oglądaliśmy z dziadkiem "The Voice Kids" i powiedział: Ty kiedyś tam będziesz, dasz czadu. (...) Jestem tu i myślę, że tam jest ze mnie dumny. Wiem, że jest tam ze mną - opowiedział uczestnik, nie kryjąc emocji. Występ chłopca z piosenką "Unforgettable" autorstwa grupy muzycznej Marcus&Martinus zachwycił trenerów, którzy we trójkę odwrócili swoje fotele. Wiktor bardzo się wzruszył, a Cleo weszła na scenę, by go przytulić. - To są łzy szczęścia, tylko na takie pozwalamy w tym programie - skomentowała jurorka. Ostatecznie chłopiec trafił do drużyny Tribbsa.