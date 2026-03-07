4 marca w TVN odbyła się premiera trzeciego sezonu "Królowej przetrwania". Wśród uczestniczek znalazły się m.in. Dominika Rybak, Anna Sowińska, Monika Jarosińska, Maja Rutkowski i Dominika Serowska. Kilka dni później, 7 marca, wspomniane panie pojawiły się w programie na żywo "Mówię wam", gdzie na antenie TVN7 podzieliły się swoimi wrażeniami po emisji pierwszego odcinka show. Nie zabrakło budzących emocje tematów.
Podczas programu Mateusza Hładkiego powrócił temat Katarzyny Cichopek, a rozmowa wokół "Królowej przetrwania" stała się pretekstem do poruszenia osobistych doświadczeń Dominiki Serowskiej. Uczestniczka została zapytana o to, jak czuła się, będąc porównywaną do byłej żony swojego partnera. -Na pewno musiałam mieć taką zbroję i być przygotowana na różnego rodzaju ataki. W tym programie mogłam pokazać siebie z tej strony, którą jestem w zasadzie na co dzień - przyznała.
Jaką Serowską zatem widzowie mają szansę poznać? - Wydaje mi się, że dałam się poznać ludziom z zupełnie innej strony, niż do tej pory byłam odbierana. Pokazałam, że jestem delikatna, mam swoją naturalną, kobiecą stronę i swoje słabości. Myślę, że dzięki temu widzowie mogą się ze mną utożsamić - podsumowała.
Ostatnie dni ponownie skupiły uwagę mediów na Katarzynie Cichopek, po tym jak jej były mąż w podcaście "WojewódzkiKędzierski" nazwał ją "pustą". - Moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej - wypalił. Słowa te wywołały falę oburzenia w internecie, a w obronie ukochanego stanęła Serowska. - W kontraście do tego, jak został potraktowany, te słowa to naprawdę nic. (...) Ja uważam, że właśnie on za mało mówił do tej pory i może dlatego teraz ludzie są tacy zdziwieni, a dużo więcej powinien powiedzieć już dawno temu. Nie zawsze się opłaca być dobrym. (...) Uważam, że jego dobroć w wielu kwestiach została wykorzystana na jego niekorzyść - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.