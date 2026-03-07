"The Voice Kids" jest jednym z najsłynniejszych muzycznych show w polskiej telewizji. W sobotę 28 lutego na antenie TVP2 i w TVP VOD o godzinie 20.30 wyemitowany został pierwszy odcinek nowej odsłony programu. Do doświadczonej jurorki, jaką jest Cleo, dołączyli Blanka i Tribbs. Fani wiernie wyczekują nowego odcinka. W wideo promującym wyszło na jaw, że jurorzy podjęli bardzo ważny temat.

"The Voice Kids". O czym marzą jurorzy? Wyznanie Blanki może zaskoczyć

W trakcie nowego odcinka "The Voice Kids" padły mocne wyznania. Blanka wprost wyznała, co chciałaby zrobić w przyszłości. - Moim marzeniem jest na pewno kiedyś założyć rodzinę! Na pewno! - powiedziała wprost. Tribbs zdradził, z kolei, że ma ambitny cel zawdowy. - No ja mam głównie muzyczne marzenie. Chciałbym być największym DJ-em na świecie - wyznał. Przyszedł czas na Cleo. Piosenkarka zdradziła, że marzy jej się domek nad jeziorem. - To was zdziwię, bo jest totalnie związane ze spokojem i chyba już ze starością... Marzy mi się, słuchajcie, mały przytulny drewniany domek nad jeziorem. Na razie nie mam czasu się tym zająć, ale marzy mi się to - podkreśliła artystka.

Nie obyło się bez żartów Tribbsa. - Pewnie byś w nim nawet nie była przez to, ile masz na głowie - powiedział Cleo. Artystka odparła, że to cel na daleką przyszłość. - To właśnie chciałabym kiedyś, kiedyś, jak już będę babcią Cleo, tam przebywać - stwierdziła.

"The Voice Kids". Zwycięzca otrzyma wielką szansę! Pojedzie na Eurowizję Junior

Nowy sezon "The Voice Kids" przyniósł jeszcze więcej emocji. To już pewne, że wygrany uczestnik będzie miał okazję reprezentować nasz kraj na międzynarodowej arenie. "To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior" - podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Oprócz wyjazdu na wydarzenie, zwycięzca zdobędzie także możliwość wydania singla z wytwórnią Warner Music Poland oraz dostanie stypendium o wysokości 50 tys. złotych. ZOBACZ TEŻ: Węgiel zaskoczyła wyznaniem o Górniak. Taki mają kontakt. Najnowszy odcinek już 7 marca o 20.30 na antenie TVP2 oraz na VOD.