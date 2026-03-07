Nową prowadzącą programu "Kocham Cię, Polsko" została Marzena Rogalska. W rolach liderów drużyn pojawili się natomiast Michał Koterski oraz Filip Gurłacz. Produkcja wciąż opiera się na holenderskim formacie "I Love My Country", jednak twórcy zdecydowali się na odświeżenie scenografii i wprowadzenie nowych twarzy. Jak nowa formuła programu została oceniona przez widzów?
Najwięcej emocji wśród internautów wzbudziło zachowanie Michała Koterskiego. Część widzów uznała, że aktor był zbyt głośny i przeszkadzał w odbiorze programu. W sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. "Lubiłem 'Kocham cię, Polsko!', ale dłużej nie wytrzymam. Czy pan Koterski może się uspokoić i przestać się drzeć?" - czytamy w jednym z komentarzy.
W trakcie programu głośne zachowanie kapitana drużyny dało się także we znaki jednej z uczestniczek. Katarzyna Bujakiewicz nie usłyszała pytania zadanego przez prowadzącą, ponieważ Koterski w tym czasie krzyczał. W pewnym momencie Rogalska zwróciła się do niego słowami: "Cicho, Misiek!".
Jak to często bywa przy powrotach znanych programów w odświeżonej odsłonie, również tym razem wielu widzów zaczęło porównywać nowe wydanie z wcześniejszymi edycjami. "Tragedia. Ledwo 10 min dałam radę. Studio okropne. Poprzednie miało w sobie to coś, a to? Kto wpadł na taki pomysł i kto to zaakceptował? Obecne jest nijakie. Czekałam na powrót programu i zawiodłam się" - oceniła jedna z internautek.
Część widzów zaczęła również z sentymentem wspominać osoby, które dawniej były związane z programem. "Kiedyś, za czasów Maćka Kurzajewskiego, Kasi Zielińskiej, Marzeny Rogalskiej czy Asi Koroniewskiej jako kapitanek ten program miał to coś w sobie, aż się go z chęcią oglądało, teraz po pierwszych 5 min naprawdę nie da się tego oglądać", "Jakoś tak dziwnie... Jednak Kurdej-Szatan, Kammel robili robotę" - pisali.
Mimo krytyki nie zabrakło również pozytywnych opinii. Część widzów przyznała, że cieszy się z powrotu programu na antenę i chwaliła nową prowadzącą. "Pani Marzeno, jest pani najcudowniejsza" - napisała jedna z internautek. Warto przypomnieć, że Marzena Rogalska była kapitanką jednej z drużyn w pierwszych edycjach "Kocham cię, Polsko".