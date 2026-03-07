Nową prowadzącą programu "Kocham Cię, Polsko" została Marzena Rogalska. W rolach liderów drużyn pojawili się natomiast Michał Koterski oraz Filip Gurłacz. Produkcja wciąż opiera się na holenderskim formacie "I Love My Country", jednak twórcy zdecydowali się na odświeżenie scenografii i wprowadzenie nowych twarzy. Jak nowa formuła programu została oceniona przez widzów?

"Kocham cię, Polsko". Widzowie stracili cierpliwość do Michała Koterskiego. "Dłużej nie wytrzymam"

Najwięcej emocji wśród internautów wzbudziło zachowanie Michała Koterskiego. Część widzów uznała, że aktor był zbyt głośny i przeszkadzał w odbiorze programu. W sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. "Lubiłem 'Kocham cię, Polsko!', ale dłużej nie wytrzymam. Czy pan Koterski może się uspokoić i przestać się drzeć?" - czytamy w jednym z komentarzy.

W trakcie programu głośne zachowanie kapitana drużyny dało się także we znaki jednej z uczestniczek. Katarzyna Bujakiewicz nie usłyszała pytania zadanego przez prowadzącą, ponieważ Koterski w tym czasie krzyczał. W pewnym momencie Rogalska zwróciła się do niego słowami: "Cicho, Misiek!".

"Kocham cię, Polsko" wróciło do TVP. Widzowie podzieleni po pierwszym odcinku

Jak to często bywa przy powrotach znanych programów w odświeżonej odsłonie, również tym razem wielu widzów zaczęło porównywać nowe wydanie z wcześniejszymi edycjami. "Tragedia. Ledwo 10 min dałam radę. Studio okropne. Poprzednie miało w sobie to coś, a to? Kto wpadł na taki pomysł i kto to zaakceptował? Obecne jest nijakie. Czekałam na powrót programu i zawiodłam się" - oceniła jedna z internautek.

Część widzów zaczęła również z sentymentem wspominać osoby, które dawniej były związane z programem. "Kiedyś, za czasów Maćka Kurzajewskiego, Kasi Zielińskiej, Marzeny Rogalskiej czy Asi Koroniewskiej jako kapitanek ten program miał to coś w sobie, aż się go z chęcią oglądało, teraz po pierwszych 5 min naprawdę nie da się tego oglądać", "Jakoś tak dziwnie... Jednak Kurdej-Szatan, Kammel robili robotę" - pisali.

Mimo krytyki nie zabrakło również pozytywnych opinii. Część widzów przyznała, że cieszy się z powrotu programu na antenę i chwaliła nową prowadzącą. "Pani Marzeno, jest pani najcudowniejsza" - napisała jedna z internautek. Warto przypomnieć, że Marzena Rogalska była kapitanką jednej z drużyn w pierwszych edycjach "Kocham cię, Polsko".