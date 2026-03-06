Dominika Serowska dołączyła do grona uczestniczek trzeciego sezonu popularnej "Królowej przetrwania". Show TVN przyciąga coraz więcej uwagi widzów. W pierwszym odcinku nie brakowało emocji, a Serowska m.in. nie wykonała zadania, które już na starcie zadała drużynom Małgorzata Rozenek-Majdan. Teraz postanowiła wytłumaczyć się z tego w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Serowska wspomina "Królową Przetrwania". Zapytaliśmy o kryzys i wypowiedź o Cichopek

Dominika Serowska szczerze o pierwszym odcinku "Królowej przetrwania". "To nie jest program o zadaniach"

"Odpowiadając na pytanie, dlaczego poszłam do programu i dlaczego nie wykonałam zadania. (...) W dwóch pierwszych edycjach zadania na początku były dużo prostsze i na to też liczyłam. Gdy rozmawiałam z produkcją, dano mi do zrozumienia, że to nie jest program o zadaniach" - zaznaczyła w odpowiedzi na komentarz obserwatorki Serowska.

Jak mogliśmy zobaczyć w odcinku, celebrytce nie udało się wykonać zadania, w którym musiała wyplątać się z linek, które miały doprowadzić ją do plecaka z wyposażeniem. Inne uczestniczki dały radę, a część z nich wygrała dostęp do luksusowego obozu. "Dla mnie królowa przetrwania to osoba, która wychodzi ze swojej strefy komfortu, ja jadąc do dżungli, już z niej wyszłam. Spanie w tych warunkach, życie i to, co tam się działo, to już było dla mnie przetrwanie" - dodała w dalszej części wpisu.

"Cieszę się, że pojechałam, spróbowałam i wiedziałam, kiedy powiedzieć 'nie' nawet jeśli nie będzie mnie pięć minut dłużej przed kamerą i licząc się z tym, że dziewczyny różnie mogą na to spojrzeć" - podsumowała Serowska, odnosząc się do całości programu.

Dominika Serowska nie kryła łez w "Królowej przetrwania". Przed wyjazdem pokłóciła się z Marcinem Hakielem

Już w pierwszym odcinku show mogliśmy również zobaczyć łzy Serowskiej. Wszystko przez fakt, iż przed wyjazdem z domu, celebrytka pokłóciła się z partnerem - Marcinem Hakielem. - Przed samym przyjazdem nie rozstałam się z Marcinem w najlepszych stosunkach i na pewno mnie to trochę gryzie. To wszystko to jest pokłosie jego poprzedniego życia i to jest strasznie męczące, że przed tak ważnym wyjazdem znowu musiałam się kłócić o coś, na co tak naprawdę nie mam wpływu - wyjaśniła przed kamerami Serowska, odnosząc się do byłego małżeństwa Hakiela z Katarzyną Cichopek. Więcej przeczytacie w artykule: "Łzy w 'Królowej przetrwania'. Serowska przed wyjazdem pokłóciła się z Hakielem. Było też o Cichopek".