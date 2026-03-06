Od jakiegoś czasu w sieci pojawiają się doniesienia, że Kuba Wojewódzki wziął ślub z Żanetą Rosińską, która była pogodynką, a obecnie jest jedną z reporterek "Dzień Dobry TVN". Plotki te podsyca sama zainteresowana, która na Instagramie sugeruje, że ma męża, ale jednocześnie nie zdradza jego tożsamości. Wielu uważa, że może być to kolejna prowokacja Wojewódzkiego albo wykalkulowane działanie, które ma utrzymywać zainteresowanie reklamodawców reporterką i prezenterem. Teraz w narrację na temat ich rzekomego małżeństwa dała się wciągnąć Małgorzata Socha.

Tak Małgorzata Socha zwróciła się do "żony" Kuby Wojewódzkiego

5 marca Małgorzata Socha gościła w studiu "Dzień dobry TVN". Aktorka i Żaneta Rosińska rozprawiały o odpowiedniej pielęgnacji i kosmetykach reklamując przy tym jedną z marek kosmetycznych oraz sieć drogerii. Nie brakowało zachwytów. W pewnym momencie Rosińska zapytała Sochę o to, czy mąż podbiera jej kosmetyki. - Oczywiście, że tak. Przyznam szczerze, ja nie znam faceta, który by nie korzystał z dobrych kosmetyków swojej żony czy partnerki - śmiała się. Po chwili wypaliła:

Ja myślę, że Kuba będzie ci to absolutnie wszystko podbierał!

- powiedziała, wskazując na leżące na stole kosmetyki. W tym momencie zrobiło się niezręcznie. Rosińska zamilkła, a kamera uchwyciła jej wymowną minę. Reporterka wyglądała na nieco zażenowaną. Po chwili panie jednak wróciły do rozmowy na temat kosmetyków.

Małgorzata Socha o tym, jak dowiedziała się, że jej serial znika z anteny

Małgorzata Socha od 2012 roku grała w serialu "Przyjaciółki". 28 listopada ubiegłego roku stacja Polsat poinformowała, że produkcja nie będzie kontynuowana. W styczniu aktorka wzięła udział w programie Filipa Borowiaka w WP. Gwiazda opowiedziała o momencie, w którym ekipa "Przyjaciółek" dowiedziała się, że serial nie będzie kontynuowany. Przyznała, że decyzja została podjęta z dnia na dzień.- Na parę dni przed zdjęciami serial "Przyjaciółki" został zdjęty z anteny Polsatu i było to dla całej ekipy wielkie zaskoczenie. Trochę się z tym liczyliśmy, ale nie sądziliśmy, że to przyjdzie tak nagle -zdradziła. Aktorka opowiedziała również więcej o swoim podejściu do zakończenia produkcji.