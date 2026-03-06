Wojewódzki potwierdził udział Dubiela w programie. Internauci wściekli: Przegięcie

Nowy sezon talk-show Kuby Wojewódzkiego wzbudza spore emocje jeszcze przed premierą. Wszystko za sprawą krótkiego filmiku dziennikarza na TikToku, w którym opisał jednego z gości programu. Internauci błyskawicznie odgadli, że na kanapie TVN-u pojawi się Marcin Dubiel, influencer związany z głośną aferą Pandoragate. Zapowiedź wywołała spore poruszenie w sieci.

Zobacz wideo Wendzikowska odniosła się do sprawy Dubiela i Wardęgi. "To jest takie trudne"

Kuba Wojewódzki zaprosił do programu Marcina Dubiela. Internauci oburzeni

Program Wojewódzkiego od lat przyciąga uwagę widzów nie tylko rozmowami z gwiazdami, ale także umiejętnym balansowaniem na granicy skandalu. W zapowiedzi nowego sezonu prowadzący podkreślał, że postawił na osoby wywołujące skrajne emocje. - Moimi gośćmi w najbliższym odcinku, a to dopiero zagadka, chyba najbardziej niechciana, nielubiana, niepożądana osoba internetu, Instagrama, TikToka i YouTube'a oraz najbardziej pożądany człowiek we wszystkich telewizjach, na Instagramie, TikToku, YouTube i we wszelkich innych aplikacjach - zapowiadał Kuba Wojewódzki.

Fragmenty sylwetki gościa pokazane w zwiastunie utwierdziły internautów w przekonaniu, że chodzi o Marcina Dubiela. Już następnego dnia, 6 marca, Kuba Wojewódzki potwierdził te domysły. Pod postami natychmiast pojawiła się fala komentarzy, w których internauci wyrażali swoje rozczarowanie wyborem prowadzącego. "Przykro mi Kuba, że kończysz z takimi gośćmi", "Ja wiele odchyleń Wojewódzkiego akceptuję, naprawdę, ale goszczenie Dubiela na tej kanapie to już trochę przegięcie", "O nie, tylko nie Dubiel", "Błagam Kuba, tylko nie Dubiel" - pisali pod postem.

Marcin Dubiel w centrum Pandoragate. Wygrał w sądzie z Sylwestrem Wardęgą

Przypomnijmy, że afera Pandoragate wybuchła w październiku 2023 roku. Sylwester Wardęga i Konopskyy ujawnili wówczas niepokojące informacje dotyczące środowiska influencerów. Marcin Dubiel, przyjaciel Stuarta "Stuu" B., został oskarżony o milczenie w sprawie niewłaściwych zachowań kolegi wobec nieletnich dziewcząt. W lutym 2024 roku Dubiel pozwał Wardęgę o zniesławienie, a proces zakończył się po myśli oskarżyciela. CZYTAJ CAŁOŚĆ: Dubiel przekazał nowe wieści z sądu. Wiadomo, co z wyrokiem.