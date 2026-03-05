"Milionerzy" z pytaniem o polskie diwy. Górniak przegrała z Rodowicz

"Milionerzy" w 64. odcinku zaczęli się od gry z panią Katarzyną, która odwiedziła studio z mamą. Pierwsze pytania nie były trudne dla uczestniczki. W pytaniu o bociana czarnego za pięć tysięcy, wykorzystała jedno z kół ratunkowych, a mianowicie "pół na pół". W pytaniu o dziesięć tysięcy uczestniczka poprosiła o pomoc publiczność. Co działo się dalej? Padło pytanie dotyczące znanych wokalistek.

REKLAMA

Zobacz wideo Urbański o kulisach "Milionerów"

"Milionerzy" z pytaniem o polskie diwy. Chodziło o mundial

Uczestniczka w dalszej części gry została zapytana o gościnny występ na meczu piłki nożnej. "Zaśpiewała na otwarciu mundialu, na którym polscy piłkarze zajęli trzeci miejsce" - tak brzmiało kolejne pytanie w "Milionerach". Podano następujące odpowiedzi: A. Maryla Rodowicz, B. Shakira, C. Edyta Górniak, D. Marlene Dietrich. Pani Katarzyna pamiętała jedynie występ Górniak, więc wskazała odpowiedź C. Niestety, jej wybór okazał się błędny - chodziło o Rodowicz i jej show z 1974 roku.

Edyta Górniak z kolei wystąpiła podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2002 roku w Korei Południowej. O jej kontrowersyjnym wykonaniu naszego hymnu mówi się po dziś dzień. "Chciałam zaśpiewać ten hymn trochę wolniej, niż śpiewają go kibice na stadionach, by wydobyć siłę słowa. Dlatego zamysł był taki, bym zaśpiewała go nieco wolniej niż zazwyczaj. Zrobiłam to z największą powagą, pokorą, dumą, zaangażowaniem emocjonalnym, miłością do kraju. Chciałam to zrobić najbardziej reprezentacyjnie dla Polski, jeśli się to nie udało, to przepraszam" - tłumaczyła się sama zainteresowana w mediach.

"Milionerzy" i polscy sportowcy. Zapytano o Małysza

Do gry dołączyła następnie pani Weronika, która musiała zmierzyć się z kolejnym pytaniem dotyczącym znanych Polaków. "Kiedyś Turniej Czterech Skoczni, potem Rajd Dakar: A. Sven Hannavald, B. Kamil Stoch, C. Krzysztof Hołowczyc, D. Adam Małysz" - tak brzmiała zagadka dla kolejnej uczestniczki. Poprawną odpowiedzią okazał się wariant D., czyli Adam Małysz. Ceniony sportowiec startował w rajdzie pięciokrotnie w latach 2012–2016.