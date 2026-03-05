5 marca o godz. 21:30 ruszył nowy sezon "Kuchennych rewolucji". To już 32. odsłona uwielbianego przez widzów programu. W pierwszym odcinku Magda Gessler odwiedziła Wschowę w zachodniej Polsce, gdzie włoska restauracja La Trattoria Familja zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Czy udało jej się pomóc właścicielom?
Bohaterami najnowszego odcinka "Kuchennych rewolucji" byli Stella i Krystian - małżeństwo prowadzące restaurację La Trattoria Familja. Już na początku programu właścicielka przyznała, że lokal przynosi straty, a ona i jej mąż popadają w długi. Ponadto brak gości sprawił, że atmosfera w zespole stała się napięta i pełna frustracji. Co więcej, właściciele przymierzali się do sprzedaży domu, aby pokryć straty. - Bardzo boli mnie to, że są aż tak zestresowani, bo to odbiera możliwość rozumowania - stwierdziła Magda Gessler.
Niepowodzenia w prowadzeniu restauracji zaczęły odbijać się również na relacjach małżeńskich. W pewnym momencie sytuacja stała się na tyle napięta, że interweniować musiała sama Gessler. - Jeszcze raz się tak odezwiesz do żony, to dostaniesz ode mnie w łeb - zwróciła się do Krystiana. - Mama jest łagodnością, kulturą i ciepłem, a wy jak żyletki. Szczególnie ten koleś. Wyglądasz jak milion dolarów, to zachowuj się jak milion dolarów. (...) Życzyłabym sobie wzajemnego szacunku. Bez niego żadna zmiana nie powiedzie się - podkreśliła.
Ostatecznie Gessler zaproponowała stworzenie restauracji serwującej kuchnię polsko-włoską. Jak wyjaśniła, do dań inspirowanych kuchnią włoską zostaną wprowadzone polskie akcenty. W menu miałby się znaleźć między innymi tatar z polędwicy, podawany z włoskimi dodatkami, a także beszamel przygotowany na bazie włoskich serów. Nowa nazwa to natomiast "Oliwa Sprawiedliwa".