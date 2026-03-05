5 marca o godz. 21:30 ruszył nowy sezon "Kuchennych rewolucji". To już 32. odsłona uwielbianego przez widzów programu. W pierwszym odcinku Magda Gessler odwiedziła Wschowę w zachodniej Polsce, gdzie włoska restauracja La Trattoria Familja zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Czy udało jej się pomóc właścicielom?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda określiła Gessler jako "wredne czupiradło". Teraz ma pomysł na formę przeprosin

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler kontra właściciel. "Jeszcze raz się tak odezwiesz do żony..."

Bohaterami najnowszego odcinka "Kuchennych rewolucji" byli Stella i Krystian - małżeństwo prowadzące restaurację La Trattoria Familja. Już na początku programu właścicielka przyznała, że lokal przynosi straty, a ona i jej mąż popadają w długi. Ponadto brak gości sprawił, że atmosfera w zespole stała się napięta i pełna frustracji. Co więcej, właściciele przymierzali się do sprzedaży domu, aby pokryć straty. - Bardzo boli mnie to, że są aż tak zestresowani, bo to odbiera możliwość rozumowania - stwierdziła Magda Gessler.

Niepowodzenia w prowadzeniu restauracji zaczęły odbijać się również na relacjach małżeńskich. W pewnym momencie sytuacja stała się na tyle napięta, że interweniować musiała sama Gessler. - Jeszcze raz się tak odezwiesz do żony, to dostaniesz ode mnie w łeb - zwróciła się do Krystiana. - Mama jest łagodnością, kulturą i ciepłem, a wy jak żyletki. Szczególnie ten koleś. Wyglądasz jak milion dolarów, to zachowuj się jak milion dolarów. (...) Życzyłabym sobie wzajemnego szacunku. Bez niego żadna zmiana nie powiedzie się - podkreśliła.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler stworzyła kuchnię polsko-włoską

Ostatecznie Gessler zaproponowała stworzenie restauracji serwującej kuchnię polsko-włoską. Jak wyjaśniła, do dań inspirowanych kuchnią włoską zostaną wprowadzone polskie akcenty. W menu miałby się znaleźć między innymi tatar z polędwicy, podawany z włoskimi dodatkami, a także beszamel przygotowany na bazie włoskich serów. Nowa nazwa to natomiast "Oliwa Sprawiedliwa".