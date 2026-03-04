Rozenek usłyszała, że jest drewniana. Tak zareagowała

4 marca Małgorzata Rozenek-Majdan była gościnią "Dzień dobry TVN" i opowiedziała o najnowszym sezonie "Królowej przetrwania", ujawniając kulisy show. Przy okazji zaprezentowała się przed kamerami w oryginalnej stylizacji z elementami drewna. Ujawniła, że to projekt Roberta Czerwika i przy okazji uderzyła w hejterów.

Małgorzata Rozenek-Majdan nagle to wypaliła. Wspomniała, jak mówili o niej hejterzy

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek cechuje się poczuciem humoru i dużym dystansem. Gdy więc prowadzący "Dzień dobry TVN" Damian Michałowski zwrócił uwagę na jej nietypową stylizację, mówiąc: - Muszę najpierw zapytać o twoją stylizację, bo jesteś cała w drewnie..., Rozenek wypaliła, nawiązujc do hejterskich komentarzy sprzed kilku miesięcy: - Mówili, że jestem drewnem, szczególnie w "Dzień dobry TVN". Postanowiłam im pokazać, że mieli rację! To jest oczywiście takie nawiązanie do "Królowej przetrwania". To stylizacja Roberta Czerwika przygotowana na tę okazję. Drewno ze Sri Lanki.

Chwilę później Małgorzata Rozenek już mówiła o programie "Królowa przetrwania". Przyznała, że nie znała wszystkich uczestniczek i nie chciała ich poznawać, żeby nie nastawiać się przed nagraniami. Zdradziła też, jak się zachowywały.

- Mimo że narastały w nich zmęczenie, głód, emocje, to one stawały się jeszcze bardziej emocjonalne - chociaż wydawało się, że nie można już bardziej - ale stawały się też silniejsze. One idą do tego programu, bo daje szybką rozpoznawalność, daje też szansę do tego, by opowiedzieć swoją historię, a to jest taka potrzeba w dziewczynach, mam wrażenie, najsilniejsza. Ja nie kokietowałam dziewczyn, pytałam wprost: "Jesteś w tym programie, dlatego że chcesz być rozpoznawalna?" - mówiła.

To one wzięły udział w "Królowej przetrwania"

Przypominamy, że 4 marca, startuje nowy sezon "Królowej przetrwania". Zobaczymy w nim takie celebrytki, jak: Dominika Serowska, Agnieszka Grzelak, Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Dominika Tajner, Karolina Pajączkowska, Monika Jarosińska, Anna Sowińska znana jako Mała Ania, Izabela Macudzińska-Borowiak, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska znana jako Natalisa, Dominika Rybak i Nicol Pniewska.