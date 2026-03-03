Uczestnik "Milionerów" szedł jak burza. Pokonały go... pierwiastki

W 61. odcinku "Milionerów" wystąpiła uczestniczka Sylwia. Bardzo szybko wykorzystała wszystkie koła ratunkowe, w tym m.in. pomoc od prowadzącego Huberta Urbańskiego. Ostatecznie odpadła z programu, zabierając do domu 50 tys. zł. Później grę rozpoczął Michał Rumiński, absolwent turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik odpowiedział na dwa pytania i kontynuował grę w 62. odcinku. Jak mu poszło?

"Milionerzy". Pytanie o pierwiastki zaskoczyło uczestnika. Tak odpowiedział

Michał szedł jak burza w programie. Wykorzystał wszystkie koła ratunkowe, w tym m.in. telefon do teścia, który pomógł mu odpowiedzieć na pytanie dotyczące powiedzenia "Z braku laku dobry kit". Później nadszedł czas na kwotę gwarantowaną 50 tysięcy złotych. Pytanie brzmiało: Żaden z symboli znajdujących się w układzie okresowym pierwiastków nie zawiera litery:

A. H

B. J

C. U

D. X

Uczestnik wahał się, czy odpowiadać na pytanie. Postanowił jednak zaryzykować i zaznaczył opcję D. Hubert Urbański zwrócił się do żony uczestnika, która była pewna, że wybrał błędną opcję. Niestety, miała rację. W tym przypadku poprawna była odpowiedź B. Uczestnik opuścił program z dwoma tysiącami złotych.

"Milionerzy". Zwycięzca o nagrodzie. Na to przeznaczy pieniądze

W listopadzie Bartosz Radziejewski zgarnął główną wygraną w "Milionerach". W rozmowie Ewą Wachowicz i Krzysztofem Ibiszem w "halo tu polsat" opowiedział, jak zmieniło się jego życie po udziale w formacie. - Wszystkie marzenia nagle mogą się ziścić. Zaczynamy myśleć o własnym domu - albo budowie, albo zakupie, albo odbudowie - komentował. Wyjawił także, jak szykował się do udziału w show.

- Wymiar merytoryczny, wiedzowy - do tego człowiek przygotowuje się całe życie. Z drugiej strony jest kilka obszarów, które należy powtarzać, np. podczas jazdy autem albo spaceru, jakie są waluty na świecie, jakie języki w konkretnych krajach, jakie są pierwiastki, wszystkie gazy szlachetne albo półmetale. O tym się nie myśli na co dzień, ale to wygodne. Można powtórzyć po 20-minutowym filmie na YouTube - dodał.