Zimowe Igrzyska Paralimpijskie rozpoczną się 6 marca. TVP w przesłanym do mediów oświadczeniu 3 marca przekazała, że jest zdumiona decyzją Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższego wydarzenia. Publiczny nadawca podjął więc decyzję o bojkocie. "Bojkot jest wyrazem sprzeciwu nadawcy wobec wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie oraz działań Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej. Decyzję Telewizji Polskiej popiera Polski Komitet Paralimpijski" - czytamy w oświadczeniu.

TVP wydała oświadczenie ws. sportowców z Rosji i Białorusi na Igrzyskach Paralimpijskich

W dalszej części oświadczenia przedstawiciele TVP informują, że decyzję o udziale sportowców z Rosji i Białorusi w wydarzeniu uważają za "niepokojącą". "Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody" - zaznaczono.

"Pragniemy prezentować zmagania sportowe osób z niepełnosprawnościami, a rywalizacja paraolimpijczyków jest dla nas ważnym elementem misji społecznej, jednak sport nie może usprawiedliwiać przemocy, zabijania i łamania praw człowieka" - podkreślono w oświadczeniu.

Następnie TVP informuje, w jaki sposób chce zablokować występy wspomnianych sportowców podczas transmisji. "Gdy w sygnale transmisyjnym z ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 pojawią się zawodnicy reprezentujący Rosję lub Białoruś, przerwiemy transmisję i wyemitujemy planszę z poniższą informacją: SOLIDARNI Z UKRAINĄ. TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ" - czytamy.

"W sytuacji, w której zawodnik lub zawodniczka z Polski zdobędzie srebrny lub brązowy medal, a zawody wygra przedstawiciel(ka) Rosji lub Białorusi, pokażemy moment wręczenia medali, ale transmisję zakończymy przed odśpiewaniem hymnów i wciągnięciem flag na maszt" - dodano.

Polski Komitet Paralimpijski popiera decyzję TVP

TVP przekazuje w oświadczeniu również, że w tej decyzji ma wsparcie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. "Decyzję Telewizji Polskiej o bojkocie zawodników z Rosji i Białorusi w trakcie Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 popiera Polski Komitet Paralimpijski. Prezes organizacji Łukasz Szeliga zapewnia ponadto, że w ramach protestu reprezentacja Polski nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk" - zaznaczono.

Przypomnijmy, że Polski Komitet Paralimpijski już 19 lutego otwarcie skrytykował decyzję o dopuszczeniu do udziału w Igrzyskach Paralimpijskich sportowców reprezentujących Rosję i Białoruś. "Polski Komitet Paralimpijski negatywnie ocenia decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 2026 z wykorzystaniem ich flag i hymnów. Jest to nie do zaakceptowania w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie.

"Wspierając Ukrainę, Polski Komitet Paralimpijski wielokrotnie protestował w tej sprawie, zwracając się także z prośbą do Europejskiego Komitetu Paralimpijskiego o działania, które miałyby doprowadzić do zmiany postanowień w tym zakresie. Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął jednak inną decyzję" - mogliśmy przeczytać.