"Hotel Paradise" od dłuższego czasu cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. W najnowszej edycji uczestnicy spędzą niezapomniane chwile w pięknej Tajlandii. Towarzyszyć im będzie prowadząca Edyta Zając. "Pojawią się nowe elementy gry, które wpłyną na losy uczestników. Jedno jest pewne - walka będzie się toczyć o najwyższą w historii programu stawkę" - czytamy na instagramowym profilu produkcji. Co wydarzyło się w pierwszym odcinku?

"Hotel Paradise". Co za emocje w pierwszym odcinku. Tak przedstawiła się uczestniczka. "Moim marzeniem jest być milionerką"

W nowym odcinku "Hotelu Paradise" uczestnicy opowiadali o sobie przed kamerą. Uwagę przykuły słowa Roksany, która była bardzo pewna siebie. - Najbardziej podobają mi się faceci, co mają własne firmy. No dobra, trener personalny, ale żeby miał własną siłownię (...) Moim marzeniem jest być milionerką. Ja lubię liczyć pieniądze - mówiła.

To jednak nie wszystko. Jak się okazało, Tobiasz i Kamila, którzy dołączyli do willi, znali się przed programem. - Z Kamilą wymieniliśmy się kontaktami, natomiast nie rozwijaliśmy dalej tej znajomości - tłumaczył się uczestnik "Hotelu Paradise". Po kadry z najnowszego odcinka zapraszamy do naszej galerii.

"Hotel Paradise". Mateusz zwrócił się do Dominiki. Jego słowa zaskakują. "Czyli jesteś takim..."

Uczestnicy prowadzili rozmowy, aby lepiej się poznać. Dominika, która dyskutowała z Mateuszem, opowiadała o swoim stylu. - Ja wiem, że jak teraz na mnie patrzysz, to ten makijaż, te włosy, to jestem taka girl, ale jak ja się ubiorę, to tak streetwearowo, zawsze szerokie spodnie - wspomniała. Nowy kolega zaskoczył odpowiedzią. - Czyli jesteś takim, taką jak to się mówi ''babochłopem" - powiedział. W mediach społecznościowych produkcji nie zabrakło lawiny komentarzy na temat odcinka i zachowania uczestników. Nie wszystkie były pozytywne. "I pomyśleć, że narzekaliśmy na poprzednie sezony", "Babochłop - najlepszy 'komplement' wszystkich sezonów HP" - pisali na instagramowym profilu "Hotelu Paradise".