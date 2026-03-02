"Taniec z gwiazdami" rozpoczął się w niedzielę 1 marca. Fani mogą oglądać zmagania nowych uczestników. Już wcześniej wiedzieliśmy, że za kulisami może być gorąco. Co ciekawe, portal Pudelek przekazał przed emisją, że Magdalana Boczarska miała być niezadowolona z udziału Natsu w tanecznym show. Teraz influencerka wyznała, co usłyszała od aktorki za kulisami.

"Taniec z gwiazdami". Natsu usłyszała to od Magdaleny Boczarskiej. Mocne słowa

Natsu w rozmowie z portalem Pudelek odniosła się do plotek na temat jej relacji z Magdaleną Boczarską. Wyszło na jaw, czy między paniami rzeczywiście jest swego rodzaju konflikt i niesmak. Influencerka wszystko wyjaśniła. Okazało się, że to aktorka przyszła do niej z wyjaśnieniami. - Madzia podeszła do mnie i powiedziała, że nic takiego nie mówiła i że to są plotki. Ja nie będę wierzyła portalom plotkarskim. Przyszła do mnie, popatrzyła mi w oczy, powiedziała mi to, więc wydaje mi się, że tak jest i nie ma między nami złej krwi. Lubimy się i też nigdy nie poczułam, żeby ona była w stosunku do mnie lekceważąca, więc nie mam jej nic do zarzucenia pod tym względem - powiedziała Pudelkowi po pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami".

Natsu dodała, że to Boczarka wyszła z inicjatywą szczerej rozmowy. Influencerka doceniła ten gest. - Pokazała klasę, sama zapoczątkowała tę rozmowę i też bardzo to doceniam, że wyszła z tą inicjatywą, bo pewnie byłaby gęsta atmosfera, gdybyśmy o tym nie porozmawiały - skwitowała.

"Taniec z gwiazdami". Skandal wybuchł przed rozpoczęciem programu. Boczarska naprawdę to powiedziała?

Dopiero co pisaliśmy o doniesieniach Pudelka na temat rzekomego problemu Magdaleny Boczarskiej z Natsu. Informator portalu przekazał, że Boczarska miała być niezadowolona, że będzie rywalizować u boku kogoś z takim "dorobkiem" medialnym. "Nie jest tajemnicą, że między nimi nie ma żadnych relacji i nawet nie próbują się integrować. Kiedy się spotykają, nie zamieniają ze sobą słowa. Boczarska głośno mówi za kulisami, że to dla niej ujma, że będzie rywalizować z kimś o tak niechlubnej przeszłości jak Natsu" - mogliśmy przeczytać. Teraz już wiadomo, że były to tylko plotki. Więcej przeczytacie TUTAJ.