1 marca rozpoczęła się 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Za nami kolejne występy uczestników, którzy debiutują w tanecznym show. Nie da się ukryć, że pierwszy układ taneczny nie należy do łatwych zadań. Dla wielu uczestników jest to jedna z niewielu styczności z tańcem w życiu. Z uwagi na to, że każdy z bohaterów formatu pokazał się widzom i publiczności tylko raz, produkcja przygotowała niespodziankę. W pierwszym odcinku nikt nie odpadł z programu. Tak fani zareagowali na te wieści.

"Taniec z gwiazdami". W pierwszym odcinku nikt nie odpadł. Co na to fani?

Decyzja produkcji na temat tego, że nikt nie odpada w w pierwszym odcinku w programie "Taniec z gwiazdami", została przekazana też w mediach społecznościowych. "Dzisiaj nikt nie żegna się z programem! Wszystkie oddane głosy przechodzą do następnego odcinka. Cieszycie się?" - zakomunikowano. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy. Fani ucieszyli się, że uczestnicy będą mieli więcej czasu na poprawę swojej techniki, trening i pokazanie swoich możliwości. "Fajnie, że zawsze dajecie uczestnikom więcej czasu na szlifowanie tańca. Często w poprzednich edycjach było tak, że komuś w pierwszym odcinku gorzej poszło, a w drugim zrobił już ogromny postęp", "Dla mnie bomba, że żadna z par nie odpada!", "Bez sensu, jakby ktoś miałby odpaść już w pierwszym odcinku. Dobrze będzie jeszcze raz oglądać te 12 par" - czytamy pod wpisem na Instagramie. Co sądzicie?

"Taniec z gwiazdami". Występ Mateusza Pawłowskiego zaskoczył wszystkich. Miał obstawę!

Mateusz Pawłowski jest jednym z uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jego partnerką taneczną jest Klauda Rąba. 1 marca duet zatańczył cha-chę. Gdy tylko zaczął się pierwszy występ aktora w "Tańcu z gwiazdami", widzowie mogli usłyszeć... piosenkę z czołówki serialu "Rodzinka.pl". To właśnie dzięki roli Kacperka w tej produkcji aktor zdobył szeroką rozpoznawalność. Chodzi o utwór wykonywany przez Piotra Kupichę wraz z zespołem Feel. To z pewnością było spore zaskoczenie! Na widowni nie zabrakło serialowej rodziny Mateusza Pawłowskiego - kibicowali mu Tomasz Karolak oraz Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski. Ostatecznie jurorzy ocenili występ Pawłowskiego na 26 punktów. ZOBACZ TEŻ: Miszczak powiedział o kilka słów za dużo. Wygadał się o żądaniach uczestników "Tańca z gwiazdami"