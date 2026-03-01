1 marca ruszyła 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Za nami kolejne występy uczestników, którzy debiutują w tanecznym show. W końcu na parkiet wkroczył Mateusz Pawłowski, któremu partnerowała Klaudia Rąba. Para zatańczyła cha-chę. Kiedy tylko rozpoczął się występ aktora, wybrzmiał utwór, który fani "Rodzinki.pl" doskonale znają. Ta decyzja produkcji przejdzie do historii.

Zobacz wideo Niemen wolałaby udział w "TzG" niż "TTBZ"? "Cera się niszczy, te maski, te kleje"

"Taniec z gwiazdami". Niebywałe, do czego zatańczył Mateusz Pawłowski

Kiedy tylko zaczął się pierwszy występ Pawłowskiego w "Tańcu z gwiazdami", widzowie mogli usłyszeć... piosenkę z czołówki serialu "Rodzinka.pl". To właśnie dzięki roli Kacperka w tej produkcji aktor zdobył szeroką rozpoznawalność. Chodzi oczywiście o utwór wykonywany przez Piotra Kupichę wraz z zespołem Feel. Polsat z pewnością zaskoczył tym ruchem widzów.

Na widowni nie zabrakło serialowej rodziny Pawłowskiego - kibicowali mu Tomasz Karolak oraz Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski. Wszyscy wymienieni mieli już okazję rywalizować na parkiecie tanecznego show. Jurorzy ocenili występ Pawłowskiego na 26 punktów. Co na to widzowie? "Całkiem fajnie mu poszło", "Piękna sprawa, że serialowa rodzinka przyszła kibicować! To musi super dodawać pewności siebie", "Mnie ten taniec pozytywnie zaskoczył!", "Mateusz, co za uśmiech i zabawa, super występ", "Super wyszło jak na pierwszy taniec" - pisali w mediach społecznościowych programu.

Mateusz Pawłowski w Otwórz galerię

"Taniec z gwiazdami". To działo się za kulisami pierwszego odcinka 18. edycji

Za kulisami programu również się działo. Mateusz Banasiuk pojawił się w studiu show, by wesprzeć swoją partnerkę - Magdalenę Boczarską. Aktor, który chętnie pozował na ściance, miał okazję porozmawiać z kolegami po fachu. Mogliśmy zobaczyć, jak zbija piątkę z Maciejem Musiałem. Później miał okazję porozmawiać z Tomaszem Karolakiem oraz Edwardem Miszczakiem. Dyrektor programowy Polsatu uciął sobie również pogawędkę z Boczarską - kamery przyłapały ich na krótkiej wymianie zdań.