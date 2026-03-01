Widzowie z niecierpliwością czekali na 18. edycję "Tańca z gwiazdami", by ponownie zobaczyć, jak celebryci radzą sobie na parkiecie. Nowa odsłona programu przyciągnęła również wiele gwiazd, które przybyły do studia, by przyglądać się zmaganiom uczestników. Zobaczcie, co działo się za kulisami pierwszego odcinka nowej edycji show.

"Taniec z gwiazdami". To działo się za kulisami pierwszego odcinka

Mateusz Banasiuk pojawił się w studiu "Tańca z gwiazdami", by wesprzeć ukochaną - Magdalenę Boczarską. Aktor chętnie pozował na ściance i znalazł czas, by porozmawiać z kolegami po fachu. Zobaczyliśmy, jak zbija piątkę z Maciejem Musiałem, a później gawędzi z Tomaszem Karolakiem oraz Edwardem Miszczakiem. Dyrektor programowym Polsatu znalazł również czas na pogawędkę z Boczarską. Kamery przyłapały ich na krótkiej rozmowie. Dziennikarz zapozował również z Adamem Zdrójkowskim.

