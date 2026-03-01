1 marca ruszyła 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Jednym z uczestników, który wzbudza spore emocje, jest Sebastian Fabijański. 4 lutego serwis halotu.polsat.pl ogłosił, że aktor spróbuje swoich sił w programie. "Możemy już oficjalnie potwierdzić, że wiosną na parkiecie największego show Polsatu wystąpi aktor, reżyser i muzyk - Sebastian Fabijański" - przekazano. Aktor w duecie z Julią Suryś zadebiutował już na parkiecie. Co na to widzowie? W sieci od razu zawrzało.

"Taniec z gwiazdami". Internauci podsumowali występ Sebastiana Fabijańskiego

Sebastian Fabijański jako przedostatni pojawił się na parkiecie pierwszego odcinka 18. edycji "Tańca z gwiazdami", a u jego boku zobaczyliśmy Julię Suryś. Para zatańczyła cha-chę i otrzymała za swój występ 36 punktów od jury, któremu podobał się występ aktora. Widzowie od razu zareagowali na taneczne popisy Fabijańskiego. Byli zachwyceni tym, jak aktor radzi sobie na parkiecie. "Oby dali mu potańczyć, bo robi to świetnie!", "Szacun!!! Taniec na 40 punktów!", "Najładniej ze wszystkich facetów w tej edycji. Może zostać czarnym koniem programu", "I wyszedł Seba... I pozamiatał" - pisali z zachwytem internauci w mediach społecznościowych tanecznego show.

Plotkuje się o konflikcie Kamila Nożyńskiego i Sebastiana Fabijańskiego. Nam wyjawili, jak jest

Kamil Nożyński i Sebastian Fabijański rywalizują w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". W mediach pojawiła się informacja, jakoby aktorzy nie pałali do siebie sympatią. - Od początku widać, że Fabijański i Nożyński nie znoszą się. Nie ma tu nawet grama sympatii. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego - co prawda obaj chcieli tańczyć ze Skierską, ale wygląda na to, że ich konflikt może sięgać znacznie głębiej - twierdził informator Pudelka.

Nożyński w rozmowie z Plotkiem zdementował te doniesienia. - Przecież to jakaś bzdura, ja skupiam się na tańcu i treningach z moją partnerką. Nie mam najmniejszego problemu z tym, że Iza tańczyła w teledysku u Sebka. W tym momencie dwie sprawy są dla mnie najważniejsze, wychowywanie synów, z którymi mieszkam na co dzień i taniec, którego uczę się od zera. Nie interesują mnie sztucznie pompowane dramy - stwierdził. Fabijański również przyznał, że nie jest to prawda. - Bzdura. Lubię Kamila i życzę mu powodzenia. Tak jak każdemu uczestnikowi - przekazał nam aktor. - Nie szukam już w życiu konfliktów - dodał. Tu dowiecie się, co o sprawie powiedziała nam partnerka taneczna Fabijańskiego, Julia Suryś: Nożyński i Fabijański tylko u nas komentują plotki o konflikcie. Nie przebierali w słowach