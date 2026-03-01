"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w pierwszym odcinku? [AKTUALIZACJA]

Na ten dzień czekali wszyscy fani "Tańca z gwiazdami". Od niedzieli 1 marca można oglądać nową edycję tanecznego show. Tym razem o Kryształową Kulę walczą: Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Gamou Fall, Paulina Gałązka, Natsu, Piotr Kędzierski, Emilia Komarnicka, Izabella Miko, Kamil Nożyński, Mateusz Pawłowski, Kacper "Jasper" Porębski oraz Małgorzata Potocka. Po pierwszym odcinku programu stanie się jasne, kto w tańcu czuje się najlepiej, a także kto może liczyć na największą przychylność widzów.

"Taniec z gwiazdami". Co działo się w pierwszym odcinku?

Przypomnijmy, że w nowej edycji show nie zmienił się skład jurorów. Uczestników ponownie oceniają: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Kto zebrał od nich najwyższe noty? Śledźcie naszą relację na żywo!

Pierwszy odcinek "Tańca z gwiazdami" rozpoczął się od prezentacji wszystkich par. Tancerze wykonali także na parkiecie wspólny układ.

Artykuł jest aktualizowany.