"Taniec z gwiazdami" to niekwestionowany hit Polsatu, który dostarcza fanom rozrywkę. Nie da się jednak ukryć, że nie brakuje tu skandali, plotkowania, miłosnych wątków oraz oburzenia. Na temat produkcji wypowiedział się dyrektor programowy, Edward Miszczak, który gościł w niedzielę w "halo tu polsat". Wypowiedział się na temat trudnych uczestników formatu.

"Taniec z gwiazdami". Edward Miszczak naprawdę to powiedział. Tak wspomniał o uczestnikach programu

Edward Miszczak pojawił się 1 marca w "halo tu polsat". Dyrektor programowy Polsatu wyznał, że na planie "Tańca z gwiazdami" nie brakuje problematycznych momentów. Szczególnie te pierwsze chwile są najdroższe. - Krew, pot i łzy. Pierwsze treningi, pierwsze dotarcie się, wejście w to wszystko (...). Wszystko boli, bo to duży wysiłek - wyznał. Dodał, że nie wszystko idzie jak z płatka. Podkreślił, że niektórzy uczestnicy mają żądania, którym niełatwo sprostać. - Na pokładzie są wielkie gwiazdy, na pokładzie są trudne gwiazdy, jakie jest życie producenta, to już wiemy - trzecia propozycja zmiany tancerki. Ciężko się trzeba napracować, żeby sprostać. Ale powolutku wszystko się udaje - wyznał rozżalony Miszczak, mówiąc o gwiazdach tanecznego show. Co ciekawe, mówiąc o "trudnych gwiazdach" nie wskazał konkretnych nazwisk.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska szczerze o programie. "Życzę wszystkim powodzenia"

Agnieszka Kaczorowska nie będzie jurorką w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z Plejadą tancerka przyznała na dodatek, że z uwagi na naprawdę napięty grafik raczej nie będzie w stanie śledzić nowej odsłony show Polsatu. Jak wiadomo, Kaczorowska i Rogacewicz przygotowują się obecnie do swojego tanecznego spektaklu. - Brałam udział w ośmiu edycjach "Tańca z gwiazdami", więc to naprawdę duża część mojego życia. Nie wiem i nie chcę spekulować, co przyniesie przyszłość. Teraz jestem skupiona na spektaklu i pewnie nie będę miała nawet chwili, żeby usiąść przed telewizorem. Może coś wyskoczy mi na Instagramie i na tym pewnie skończy się moje śledzenie programu. Życzę wszystkim powodzenia. Bawcie się dobrze i pracujcie wytrwale! - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Przygotowania do "Tańca z gwiazdami" trwają. U Żudziewicz polała się krew. "Masz wszystkie zęby?"