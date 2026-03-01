Na początku września 2025 roku na antenie TVP2 nastąpił wyczekiwany przez wielu powrót serialu "Rodzinka.pl". Nowe odcinki zebrały mocno mieszane recenzje. Wielu widzów było rozczarowanych kontynuacją. 28 lutego odbyła się premiera kolejnego, 18. sezonu. Premierowy odcinek zadebiutował w sobotę o 20:00 w TVP2. Tuż po emisji w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Co ciekawe, widzowie nie byli zachwyceni.

"Rodzinka.pl". Fani ocenili nowy sezon. Nie szczędzili ostrych słów

"Rodzinka.pl" powaliła na kolana polskich fanów, gdy w 2011 roku została wyemitowana w Telewizji Polskiej. Urocza historia i przygody pięcioosobowej rodziny zostały docenione przez fanów. Charyzmatyczna, ale nerwowa Natalia, zabawny Ludwik i trzech niesfornych synów tworzyli wówczas prawdziwy hit. Fani ubolewali, gdy "Rodzinka.pl" zakończyła emisję. W 2025 roku nastąpił wielki powrót. Widzowie doczekali się 17. sezonu produkcji. Niestety, nie byli zachwyceni i często pojawiały się głosy, że to nie to samo.

28 lutego premierę miał odcinek nowego - 18. sezonu. Fani od razu go ocenili. "Nikt nie przebije tej pierwszej 'Rodzinki.pl'", "Niestety, wielkie rozczarowanie, to już jest mało komediowy serial", "Oglądam, bo uwielbiałam ten serial i z nadzieją czekam, aż realizatorzy ochłoną w swojej wizji karykatury", "Nie jest dobrze", "Kiepskie te nowe odcinki", "Masakra", "To już nie to samo" - czytamy na Facebooku. Zgadzacie się?

"Rodzinka.pl". Małgorzata Kożuchowska skwitowała krytykę serialu. Odpisała hejterowi

Na początku września, po premierze nowego sezonu, internauci wyrażali nadzieję, że premierowy odcinek "Rodzinki.pl" to jedynie wypadek przy pracy scenarzystów. Kolejne jednak również nie wzbudziły entuzjazmu. Pod jednym ze zwiastunów nie zabrakło negatywnych głosów. Co ciekawe, na jeden z krytycznych wpisów postanowiła odpowiedzieć sama Małgorzata Kożuchowska, która wciela się w rolę Natalii Boskiej. "Niby śmiesznie, a nieśmiesznie wyszło, wręcz chwilami żałośnie... Zwłaszcza jak pod jednym dachem mieszkają, cytując, "bankrut, menel i nastolatka"... - narzekał internauta. "Życie" - odpowiedziała lakonicznie aktorka. Dobrze mu powiedziała? ZOBACZ TEŻ: Pawłowski szczerze o udziale w "Tańcu z gwiazdami". Takich słów nikt się nie spodziewał