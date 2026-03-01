Gala BRIT Awards należy do najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w branży muzycznej, podczas których wyróżnia się artystów za ich dokonania. Wśród najbardziej prestiżowych kategorii znajdują się m.in. Artysta Roku, Najlepsza Zagraniczna Piosenka Roku oraz Album Roku. W 2026 roku nie obyło się bez zaskoczeń. Statuetki zostały już rozdane. Kto zgarnął ich najwięcej? Oto lista zwycięzców!

Olivia Dean z czterema statuetkami na BRIT Awards 2026. Oto lista wszystkich zwycięzców

Na BRIT Awards 2026 to Olivia Dean zdecydowanie triumfowała. Zwyciężyła w kategoriach: Album Roku za "The Art of Loving", Artystka Roku oraz Pop Act. W kategorii Piosenka Roku triumfowała wspólnie z Samem Fenderem za utwór "Rein Me In", pokonując m.in. własny solowy przebój "Man I Need". Tym samym powtórzyła schemat z ostatnich lat, gdy główne nagrody trafiają do jednego wokalisty. Przypomnijmy, że wcześniej dokonali tego Adele, Harry Styles, RAYE oraz Charli xcx. Choć rekord RAYE (sześć statuetek w 2024) wciąż pozostaje nieosiągnięty, nagrody Dean były jednym z najważniejszych momentów gali BRIT Awards. Kto jeszcze został wyróżniony?

Album Roku - Olivia Dean – The Art of Loving

Artystka/Artysta Roku - Olivia Dean

Grupa Roku - Wolf Alice

Debiut Roku - Lola Young

Piosenka Roku - Sam Fender & Olivia Dean - "Rein Me In"

Zagraniczny Artysta/Artystka Roku - ROSALÍA

Zagraniczna Piosenka Roku - ROSÉ & Bruno Mars - "APT"

Alternative/Rock Act - Sam Fender

Hip-hop/Grime/Rap Act - Dave

Dance Act - Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

Pop Act - Olivia Dean

R&B Act - SAULT

BRIT Awards 2026. Na takie stylizacje postawiły gwiazdy

Na gali BRIT Awards 2026 nie zabrakło eleganckich i wyróżniających się stylizacji. Nie można nie wspomnieć o Harrym Stylesie. Na ściance zaprezentował się w swobodnym, prążkowanym garniturze, który połączył z jasną koszulą i krawatem. Stylizację uzupełnił czarno-białymi mokasynami, a całość wyglądała bardzo stylowo i z wyczuciem. Na znacznie bardziej wyrazisty look postawiła Rosalía. Artystka pojawiła się na gali w kremowej kreacji ozdobionej piórami, która odsłaniała ramiona oraz brzuch. Na czerwonym dywanie pojawiły się również Kelly i Sharon Osbourne, które wybrały eleganckie stylizacje w czerni. Kelly zaprezentowała się w dopasowanej sukni maxi zestawionej z bolerkiem ozdobionym piórami. Sharon pozowała fotoreporterom w rozkloszowanych spodniach, kamizelce, białej koszuli oraz długim płaszczu. Obie towarzyszyły podczas gali ze względu na szczególne wyróżnienie dla Ozzy’ego Osbourne’a, uhonorowanego pośmiertną nagrodą za całokształt twórczości. ZOBACZ TEŻ: Olejnik i Kryńska zachwyciły stylistkę na gali rozdania nagród Waltera. Drzyzga zaliczyła wpadkę. "Odważnie, ale może niepoważnie"