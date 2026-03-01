Powrót na stronę główną

BRIT Awards 2026. Te gwiazdy zgarnęły statuetki. Szok, do kogo trafiło najwięcej nagród

Za nami gala BRIT Awards 2026. Na corocznym rozdaniu nagród pojawiło się mnóstwo gwiazd. Kto zdobył statuetki?
BRIT Awards 2026. Te gwiazdy zgarnęły statuetki. Olivia Dean nie miała sobie równych
fot. REUTERS

Gala BRIT Awards należy do najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w branży muzycznej, podczas których wyróżnia się artystów za ich dokonania. Wśród najbardziej prestiżowych kategorii znajdują się m.in. Artysta Roku, Najlepsza Zagraniczna Piosenka Roku oraz Album Roku. W 2026 roku nie obyło się bez zaskoczeń. Statuetki zostały już rozdane. Kto zgarnął ich najwięcej? Oto lista zwycięzców!

Olivia Dean z czterema statuetkami na BRIT Awards 2026. Oto lista wszystkich zwycięzców

Na BRIT Awards 2026 to Olivia Dean zdecydowanie triumfowała. Zwyciężyła w kategoriach: Album Roku za "The Art of Loving", Artystka Roku oraz Pop Act. W kategorii Piosenka Roku triumfowała wspólnie z Samem Fenderem za utwór "Rein Me In", pokonując m.in. własny solowy przebój "Man I Need". Tym samym powtórzyła schemat z ostatnich lat, gdy główne nagrody trafiają do jednego wokalisty. Przypomnijmy, że wcześniej dokonali tego Adele, Harry Styles, RAYE oraz Charli xcx. Choć rekord RAYE (sześć statuetek w 2024) wciąż pozostaje nieosiągnięty, nagrody Dean były jednym z najważniejszych momentów gali BRIT Awards. Kto jeszcze został wyróżniony?

  • Album Roku - Olivia Dean – The Art of Loving
  • Artystka/Artysta Roku - Olivia Dean
  • Grupa Roku - Wolf Alice
  • Debiut Roku - Lola Young
  • Piosenka Roku - Sam Fender & Olivia Dean - "Rein Me In"
  • Zagraniczny Artysta/Artystka Roku - ROSALÍA
  • Zagraniczna Piosenka Roku - ROSÉ & Bruno Mars - "APT"
  • Alternative/Rock Act - Sam Fender
  • Hip-hop/Grime/Rap Act - Dave
  • Dance Act - Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • Pop Act - Olivia Dean
  • R&B Act - SAULT

BRIT Awards 2026. Na takie stylizacje postawiły gwiazdy

Na gali BRIT Awards 2026 nie zabrakło eleganckich i wyróżniających się stylizacji. Nie można nie wspomnieć o Harrym Stylesie. Na ściance zaprezentował się w swobodnym, prążkowanym garniturze, który połączył z jasną koszulą i krawatem. Stylizację uzupełnił czarno-białymi mokasynami, a całość wyglądała bardzo stylowo i z wyczuciem. Na znacznie bardziej wyrazisty look postawiła Rosalía. Artystka pojawiła się na gali w kremowej kreacji ozdobionej piórami, która odsłaniała ramiona oraz brzuch. Na czerwonym dywanie pojawiły się również Kelly i Sharon Osbourne, które wybrały eleganckie stylizacje w czerni. Kelly zaprezentowała się w dopasowanej sukni maxi zestawionej z bolerkiem ozdobionym piórami. Sharon pozowała fotoreporterom w rozkloszowanych spodniach, kamizelce, białej koszuli oraz długim płaszczu. Obie towarzyszyły podczas gali ze względu na szczególne wyróżnienie dla Ozzy’ego Osbourne’a, uhonorowanego pośmiertną nagrodą za całokształt twórczości. ZOBACZ TEŻ: Olejnik i Kryńska zachwyciły stylistkę na gali rozdania nagród Waltera. Drzyzga zaliczyła wpadkę. "Odważnie, ale może niepoważnie"

