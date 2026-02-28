Za nami drugi odcinek 17. edycji "Mam talent", w którym nie brakowało niezwykłych występów utalentowanych uczestników. Wśród nich był pochodzący z Rosji 26-letni tancerz Ilji Meda, który zaprezentował wymagający układ na rurze, tańcząc jednocześnie w butach na wysokim obcasie i koturnie. To zrobiło tak duże wrażenie na jurorach, że Agustin Egurrola nie mógł się powstrzymać i wcisnął złoty przycisk.

Drugi złoty przycisk w 17. edycji "Mam talent". Jurorzy byli pod wrażeniem tego występu

- Chcę powiedzieć, że to jest absolutnie najlepszy występ taneczny w polskiej edycji "Mam talent!". To nie było świetne, to było fenomenalne. Świadomość ciała, twoje emocje, choreografia pokazują mi twój wielki geniusz - mówił Agustin Egurrola.

Pozostali jurorzy również nie kryli, że 26-latek ich oczarował. - Myślę, że złoty przycisk mówi sam za siebie. To było niesamowicie oryginalne i bardzo się cieszę, że jesteś z nami w półfinałach - powiedziała Julia Wieniawa. - Mnie się bardzo podobało to, że wreszcie przyszedł ktoś, kto trafił w mój gust. Podobają mi się takie chore, bluźniercze, dziwne powykręcane występy. Skojarzyłeś mi się z takim wczesnym Marylinem Mansonem trochę, który też miał podobną estetykę, więc bardzo mi się to podobało. Trafiłeś w dziesiątkę, jeśli chodzi o mnie - powiedział Marcin Prokop.

Co oznacza złoty przycisk w "Mam talent"?

Gdy juror "Mam talent" przyciska złoty przycisk, oznacza to tylko jedno - bezpośredni awans do półfinałów. Choć za nami dopiero drugi odcinek 17. edycji show, to warto dodać, że był to już drugi złoty przycisk. W pierwszym odcinku nacisnęła go Julia Wieniawa, doceniając występ dziesięcioletniej Niny Żubrowskiej Mestre.

Dziewczynka wykonała poruszający utwór, który zachwycił nie tylko jurorów, ale i publiczność. Ta wstała ze swoich miejsc po ostatnich dźwiękach. - Czekałam na Ciebie dziewczyno! Super, gratulacje! Moje złoto! I widzimy się w półfinałach - mówiła Julia Wieniawa.