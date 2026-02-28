Po tym występie w "The Voice Kids" polały się łzy. Internauci pieją z zachwytu

Wystartowała nowa edycja programu "The Voice Kids". W tej odsłonie uczestników oceniają Cleo, Tribbs oraz Blanka. Towarzyszą im prowadzący: Paulina Chylewska, Michalina Sosna, Jan Dąbrowski oraz Antoni Scardina. W nowym odcinku formatu, który został wyemitowany 28 lutego, nie zabrakło emocji. Kto poradził sobie najlepiej?

Zobacz wideo Co za słowa w 1. odcinku "The Voice Kids". Jurorzy zaskoczyli na wizji

"The Voice Kids". Występ uczestnika poruszył internautów. "Płakałam"

Największą uwagę w odcinku przykuł występ Wiktora Sasa. Przed wejściem na scenę 13-letni wokalista wspomniał swojego dziadka. - Oglądaliśmy z dziadkiem "The Voice Kids" i powiedział: Ty kiedyś tam będziesz, dasz czadu. (...) Jestem tu i myślę, że tam jest ze mnie dumny. Wiem, że jest tam ze mną - opowiadał wyraźnie poruszony. Wiktor zaprezentował utwór "Unforgettable" autorstwa grupy muzycznej Marcus&Martinus. Zachwycił jurorów i odwrócił trzy fotele.

Po występie uczestnik zalał się łzami. Na pomoc przyszła Cleo, która przytulała uczestnika. - To są łzy szczęścia, tylko na takie pozwalamy w tym programie - komentowała jurorka. Występ Wiktora wywołał poruszenie wśród internautów, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych produkcji. "Pięknie śpiewał", "Jaki wrażliwy", "Popłakałam się razem z nim, genialnie zaśpiewał", "Najpiękniejszy występ", "Też płakałam" - pisali.

"The Voice Kids". Zwycięzca programu pojedzie na Eurowizję Junior. "To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było"

Na zwycięzcę programu czeka wyjątkowa nagroda. Laureat będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji Junior. "To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior. Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania" - czytamy w oficjalnym komunikacie TVP2. To jednak nie wszystko. Zwycięzca otrzymuje także możliwość wydania singla z wytwórnią Warner Music Poland oraz nagrodę pieniężną.