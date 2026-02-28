Po tym występie w "The Voice Kids" polały się łzy. Internauci pieją z zachwytu

Wystartowała nowa edycja programu "The Voice Kids". W tej odsłonie uczestników oceniają Cleo, Tribbs oraz Blanka. Towarzyszą im prowadzący: Paulina Chylewska, Michalina Sosna, Jan Dąbrowski oraz Antoni Scardina. W nowym odcinku formatu, który został wyemitowany 28 lutego, nie zabrakło emocji. Kto poradził sobie najlepiej?
Największą uwagę w odcinku przykuł występ Wiktora Sasa. Przed wejściem na scenę 13-letni wokalista wspomniał swojego dziadka. - Oglądaliśmy z dziadkiem "The Voice Kids" i powiedział: Ty kiedyś tam będziesz, dasz czadu. (...) Jestem tu i myślę, że tam jest ze mnie dumny. Wiem, że jest tam ze mną - opowiadał wyraźnie poruszony. Wiktor zaprezentował utwór "Unforgettable" autorstwa grupy muzycznej Marcus&Martinus. Zachwycił jurorów i odwrócił trzy fotele.
Po występie uczestnik zalał się łzami. Na pomoc przyszła Cleo, która przytulała uczestnika. - To są łzy szczęścia, tylko na takie pozwalamy w tym programie - komentowała jurorka. Występ Wiktora wywołał poruszenie wśród internautów, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych produkcji. "Pięknie śpiewał", "Jaki wrażliwy", "Popłakałam się razem z nim, genialnie zaśpiewał", "Najpiękniejszy występ", "Też płakałam" - pisali.
Na zwycięzcę programu czeka wyjątkowa nagroda. Laureat będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji Junior. "To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior. Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania" - czytamy w oficjalnym komunikacie TVP2. To jednak nie wszystko. Zwycięzca otrzymuje także możliwość wydania singla z wytwórnią Warner Music Poland oraz nagrodę pieniężną.