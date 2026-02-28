Manowska o parach jednopłciowych w "Rolniku". Ma jasne zdanie

Program "Rolnik szuka żony" od lat cieszy się ogromną popularnością. Format od początku prowadzi Marta Manowska. Jakiś czas temu produkcja odpowiadała na pytania dotyczące udziału w show. "Czy osoby LGBT też mogą się zgłaszać?" - napisał jeden z internautów. "Zapraszamy, miłość nie wyklucza" - brzmiała odpowiedź. Do kwestii par jednopłciowych w formacie odniosła się w najnowszym wywiadzie Marta Manowska.

"Rolnik szuka żony". Pary jednopłciowe w programie? Marta Manowska zabrała głos. "Jeśli bohaterowie będą na to gotowi..."

Marta Manowska udzieliła wywiadu dla Telemagazynu. Podczas rozmowy reporterka zapytała ją o związki jednopłciowe w produkcji. Prowadząca wspomniała o kluczowej kwestii, czyli zgłoszeniach uczestników. - Dostaję to pytanie na każdej ramówce i wielokrotnie powtarzałam, że to jest informacja zwrotna. (...)

Jeśli bohaterowie będą na to gotowi, to my będziemy na to gotowi. Takie mam poczucie, więc widocznie takie zgłoszenia jeszcze nie nastąpiły, bo pewnie mielibyśmy takie osoby w programie - powiedziała Marta Manowska w nowym wywiadzie. A co wy sądzicie o udziale par jednopłciowych w formacie? Dajcie znać w sondzie na dole strony?

"Rolnik szuka żony". Reżyser formatu o uczestnikach. Zasady są jasne. "Nie może być tak, że ktoś wczoraj się rozwodzi..."

W wywiadzie dla "Tygodnika Poradnik Rolniczy" reżyser formatu Grzegorz Krawiec opowiedział o warunkach udziału w show "Rolnik szuka żony". Zdradził, że do programu mogą zgłosić się wdowcy i rozwodnicy, jednak pod warunkiem, że mają uregulowaną sytuację prawną. "Nie może być tak, że ktoś wczoraj się rozwodzi, a dziś szuka żony, bo to jest niepoważne" - wyjawił w rozmowie.

Wspomniał także o umowach podpisywanych przez uczestników. "Podczas wizyty potencjalni bohaterowie dostają pakiet informacji, w tym harmonogram planowanych zdjęć. Produkcja programu wkłada dużo pracy w to, żeby wytłumaczyć bohaterom, do czego się zobowiązują i z czym wiąże się udział w programie. Jeśli chcą wystąpić w odcinku, muszą podpisać umowy" - dodał Grzegorz Krrawiec.